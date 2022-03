Americanii au confirmat miercuri pregătirea asaltului asupra orașului-port Odesa. Și vine după ce cu câteva zile înainte au anunțat britanicii observând mobilizare importantă în zona Mării Negre. Odesa este în nord-vestul Mării Negre și la mică distanță de Crimeea. Cucerirea orașului-port, urmărită, se pare, de Putin, ar oferi legătura cu Transnistria, regiunea separatistă din Republica Moldova, pentru trupele rusești. În același timp, rușii ar avea acces la gurile Dunării prin Odesa, mai susțin analiștii militari.

Locuitorii din Odesa s-au pregătit încă de săptămâna trecută pentru asaltul rușilor. Au ridicat baricade din saci cu nisip în oraș.

#Ukrainians protect monuments from destruction during hostilities



One of the symbols of Odessa, the monument to Duke de Richelieu, is surrounded by sandbags, writes Suspilne #Odessa pic.twitter.com/UWUzub5WXv — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

Și îi așteaptă pe ruși și cu baricadele pe străzi din aricii de oțel pentru a opri intrarea tancurilor rusești.

Putin wants Ukraine's shoreline on the Black Sea for his shipping needs, that's why he took Crimea. Well, he ain't getting it. #Odessa #DestroyPutin #SaveUkraine pic.twitter.com/jtQkqSH7BY — RWS (@RGBAtlantica) March 15, 2022

„Există o activitate navală sporită a navelor rusești din Marea Neagră, lângă Odesa. De asemenea, am observat bombardarea unor orașe de lângă Odesa”, a anunțat un oficial american al Departamentului Apărării, potrivit CNN.

„Bombardamentul nu este la Odesa, ci lângă Odesa. Credem că obuzele provin de la nave de război rusești din Marea Neagră”, a mai spus oficialul american.

„Credem că acestea sunt din nou de la nave de război rusești din Marea Neagră. Se pare că există bombardamente navale în locuri din apropierea Odesei”, a adăugat oficialul.

Observațiile oficialului american confirmă anunțul despre un atac iminent în zilele următoare asupra Odesa, făcut de șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov.

Danilov a anunțat de pe 13 martie asaltul asupra orașului Odesa, în sud-vestul Ucrainei.

„Rusia intenționează să debarce trupe în regiunea Odesa, Ucraina este pregătită. Forțele ruse au plănuit să facă acest lucru în urmă cu câteva zile, dar vremea i-a întors din drum și s-au retras în Crimeea ocupată de ruși”, susține Oleksiy Danilov, potrivit The Kyiv Independent.

Mai ales că flota rusă a blocat porturile ucrainene la Marea Neagră. Forțele navale ruse au blocat încă de duminică, 13 martie, coasta Mării Negre, izolând efectiv Ucraina, tăind-o de la comerțul internațional. Potrivit Organizației Mondiale a Comerțului, comerțul pe mare reprezintă mai mult de 80% din volumul comerțului mondial, scrie CNN.

Primele informații despre un atac iminent la Odesa au apărut la o săptămâna de la invadarea Ucrainei de trupele rusești.

În regiunea Odesa, în prima zi a invaziei, pe 24 februarie, 18 militari au murit după ce cazarma în care se aflau a fost bombardată.