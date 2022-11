Beneficiile ardeiului rosu

O sursa buna de fibre alimentare, vitamina A, C, E, K si B6, acid folic si potasiu este ardeiul rosu. Pe langa acestea, ardeiul rosu contine si fitonutrienti precum licopen, luteina si zeaxatina. Pe de alta parte, acest aliment are un continut redus de grasimi saturate, colesterol si sodiu.



Ardeiul rosu este mai sanatos decat cel verde; el contine o cantitate de vitamine A si C de doua ori mai mare decat acesta. Este recomandata utilizarea in gastronomie pentru a adauga culoare mancarii.

De asemenea, ardeiul rosu reduce riscul de infarct.



Este unul dintre putinele alimente care contin licopen, o substanta cu efecte antitumorale in cancerul de prostata , sani, vezica urinara , pancreas, plamani si piele, in cancerul cervical, ovarian, uterin, intestinal.

Proprietati terapeutice ale ardeiului rosu

Ardeiul rosu are in primul rand proprietati digestive si vitaminizante, iar cel mai important rol este rolul de adjuvant in urmatoarele afectiuni:



- astm si cancer pulmonar;

- afectiuni oculare;

- anemie;

- artrita reumatoida, arteroscleroza;