Medicul militar a precizat și că nu a avut parte de surprize neplăcute în urma vizitei efctuate la centrul de la Romexpo.

"Astăzi sunt aproximativ 900 de persoane programate din personalul didactic. În zilele următoare sunt aproximativ 1000 de persoane în fiecare zi. Ne-am dorit să vedem dacă activitatea decurge normal, dacă lucrurile au fost bine pregătite și dacă personalul are cunoștințe de activitatea care se desfășoară, dacă cunoaștem producerile, instrucțiunile. Din fericire, lucrurile decurg cat se poate de normal. Am stat de vorba cu coordonatorul centrului de vaccinare și am considerat că activitatea se desfășoară în condiții bune", a declarat Gheorghiță.

Astăzi a început vaccinarea personalului din Educație. Această etapă ar trebui să dureze între 7 și 10 zile, urmând să se încheie pe data de 10 martie. În această perioadă, se estimează că aproximativ 60.000 de persoane din acest domeniu vor fi imunizate cu prima doză de ser anti-Covid.

Potrivit unei declarații făcute în urmă cu doar o zi, în conferința săptămânală privind situația vaccinării de la noi din țară, Valeriu Gheorghiță anunța, că 42.000 persoane din rândul personalului didactic au fost vaccinate, iar 128.000 de persoane sunt programate pentru a se imuniza.