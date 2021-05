Florin Cîțu: "Încă nu este o decizie clară. După 1 iunie vom lua această decizie. Este în ordinul ministrului Sănătăţii. Cred că este o decizie luată înainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdată cu mască la locul de muncă, la interior. (...) După 1 iunie vorbim de alte modificări".



Prim-ministrul a mai spus că, de la 1 iunie, Guvernul va modifica actele normative necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor culturale, scriu jurnaliștii de la Agerpres.



Florin Cîțu: "Vom modifica actele normative necesare, pentru a crea cadrul legal necesar ca să putem să mergem în acea etapă. În acest moment noi am prezentat în decizia CNSU următoarele etape, ca să foarte clar pentru români la ce să se aştepte".



Întrebat dacă toţi românii vor avea acces la spectacole după 1 iunie, premierul Cîţu a spus: "Pentru toţi românii... depinde, dacă sunt vaccinaţi sau nu. Aţi văzut că fiecare eveniment, în interior sau în exterior, are anumite criterii (referitoare n.r.) la număr de persoane la interior, dacă persoanele sunt vaccinate, dacă organizatorii îşi asumă că persoanele sunt vaccinate, atunci vorbim de alt număr de persoane", a spus premierul.



Referitor la o eventuală falsificare a actelor care atestă vaccinarea, Florin Cîţu a precizat că la TNB "s-a verificat foarte uşor" şi că "putem să discutăm de soluţii" pentru că "suntem în anul 2021".



"Astăzi am intrat aici cu un buletin", a spus premierul.



În altă ordine de idei, Cîţu a menţionat că "România a luat decizia, poate unică în Uniunea Europeană, de a permite cetăţenilor care vin din zona verde să intre în România, turiştii, fără niciun fel de documente care să ateste dacă sunt sau nu vaccinaţi, doar cu documentele necesare pentru a intra în România".



Premierul Florin Cîţu a fost prezent sâmbătă seara la spectacolul-pilot cu piesa "Dineu cu proşti" de Francis Veber, la Teatrul Naţional Bucureşti.