Anca Alexandescu a precizat că a ținut legătura cu Dragnea după ce a fost condamnat, inclusiv cu Irina Tănase.

”Era de așteptat această decizie. Potrivit legii, Liviu Dragnea avea dreptul la eliberarea condiționată.

Zilele trecute am văzut un comentariu în Deutsche Welle în care se spunea că dacă Dragnea a vorbit despre statul paralel nu înseamnă că acesta nu există.

Niciodată nu am renunțat la relația de prietenie cu Dragnea, am ținut constant legătura și cu Irina. Imediat după anunțul eliberării, am vorbit cu ea și mi-a spus că a țipat de bucurie și a început să plângă. Mi-a spus că se bucură foarte tare că s-a aplicat legea în sfârșit.

Faptul că se numește Liviu Dragnea nu înseamnă că are mai puține drepturi decât altcineva. Îmi asum ce spun, sunt convinsă că voi fi atacată.

Din ultimele discuții pe care le-am avut, nu cred că Liviu Dragnea este interesat de o reîntoarcere în politică. Sunt convinsă că va sta departe de politică o perioadă lungă de acum, mi-a spus acest lucru și când am avut acea discuție pe care am făcut-o publică. Nu își dorea decât să aibă liniște”, a declarat realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel”.

Anca Alexandrescu a vorbit și despre un alt dosar care îl vizează pe fostul lider al PSD, cel privind vizita în SUA.

”Dosarul legat de vizita în SUA la învestirea lui Donald Trump îl am, l-am văzut. Absolut toți liderii politici din România și-au făcut lobby, au angajat firme care le-au aranjat vizitele. Numai judecătorii pot stabili dacă există fapte de natură penală”, a precizat jurnalista.