Planul lui Donald Trump pentru viitorul Fâșiei Gaza, publicat de Casa Albă, conține 20 de puncte care viziează oprirea conflictului, eliberarea ostaticilor și reconstrucția regiunii.
Principalele idei sunt: Gaza trebuie să devină o zonă deradicalizată, fără terorism, sigură pentru vecinii săi;
Războiul se oprește imediat după acord, ostaticii sunt returnați, iar Israelul eliberează deținuți palestinieni;
Membri Hamas care renunță la arme și acceptă coexistența pașnică primesc amnistiție sau pot pleca din Gaza;
Ajutorul internațional va fi trimis rapid pentru reconstrucția infrastructurii, spitale, locuințe și economie;
Gaza va fi administrată temporar de un comitet tehnocratic palestinian, supravegheat de un Consiliu al Păcii cu implicare internațională;
Se propune un plan economic de dezvoltare, o zonă economică specială și investiții internaționale.
În esență, planul urmărește oprirea luptelor, reconstrucția Gazei cu ajutorul internațional, eliminarea rolului militar al Hamas și deschiderea drumului către o soluție politică de coexistență palestiniano-israeliană.