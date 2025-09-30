Planul lui Donald Trump pentru viitorul Fâșiei Gaza, publicat de Casa Albă, conține 20 de puncte care viziează oprirea conflictului, eliberarea ostaticilor și reconstrucția regiunii.

Principalele idei sunt: Gaza trebuie să devină o zonă deradicalizată, fără terorism, sigură pentru vecinii săi;

Războiul se oprește imediat după acord, ostaticii sunt returnați, iar Israelul eliberează deținuți palestinieni;

Membri Hamas care renunță la arme și acceptă coexistența pașnică primesc amnistiție sau pot pleca din Gaza;

Ajutorul internațional va fi trimis rapid pentru reconstrucția infrastructurii, spitale, locuințe și economie;

Gaza va fi administrată temporar de un comitet tehnocratic palestinian, supravegheat de un Consiliu al Păcii cu implicare internațională;

Se propune un plan economic de dezvoltare, o zonă economică specială și investiții internaționale.

În esență, planul urmărește oprirea luptelor, reconstrucția Gazei cu ajutorul internațional, eliminarea rolului militar al Hamas și deschiderea drumului către o soluție politică de coexistență palestiniano-israeliană.