VIDEO Alexandru Rafila: PSD a câștigat aceste alegeri! Vrem ca această țară să aibă un guvern stabil

„Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje cu siguranta va fi confirmat la numărarea voturilor, și opinia mea este că această diferență se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reușit să convingem marea majoritate a cetățenilor din România că PSD are soluții, că PSD dorește să facă o altă politică în România, politica responsabilității, a profesionalismului și care nu are loc de festivism și de demagogie .

Ceea ce vrem cât mai repede după încheierea numărătorii voturilor este ca această țară să aibă un guvern stabil, care să poată să ofere soluții situație de criză majoră din domeniul sanitar, care să ofere premize pentru redresarea economică și funcționarea societății românești.

Noi acem o problemă majoră în societatea românească în acest moment. Polarizarea a fost extremă în cursul campaniei electorale, chiar dacă a fost online, așa cum sunt si școlile online. Poate nu a mobilizat suficient, dar până la urmă asta este situația.

Putem veni cu solutii concrete, cu oameni specializati pentru fiecare din domeniile de care România are nevoie in aceasta situatie dificila. Multumesc tuturor colegilor din PSD pentru sprijin si ii asigur ca ceea ce am spus cand am facut pasul in pollitica, ca voi fi totdeauna sincer cu dvs si colegii mei, ramane valabil”, a declarat Rafila.

Medicul Alexandru Rafila va ocupa un loc de deputat pentru următorii patru ani, fiind primul pe lista PSD București la Camera Deputaților.