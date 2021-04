"(...) Este cea mai mică cifră posibilă necesară să putem spera ca, la sfârşitul lunii septembrie, să avem circa 11 milioane de persoane care să fie vaccinate. Nu uitaţi că cel puţin pentru vaccinurile disponibile până în acest moment sunt necesare două doze de vaccin, deci cu 10 milioane de oameni vaccinaţi faţă de milionul care a fost deja imunizat înseamnă 20 de milioane de doze care trebuie administrate în următoarele şase luni şi asta înseamnă în mod evident că trebuie să ajungem la 100.000 de doze pe zi", a afirmat, astăzi, Rafila, într-o conferinţă de presă susținută la sediul PSD.





În opinia deputatului PSD, pericolul cel mai mare este legat de "lipsa aderenţei la vaccinare": "Dacă până în momentul de faţă am avut doritori şi nu prea aveam vaccinuri, începând din această lună vaccinurile vor veni în cantităţi tot mai mari în România (...) şi este important ca toată lumea să poată să cunoască care sunt avantajele vaccinării, să existe campanii permanente de informare, care să fie adaptate fiecărei categorii de populaţie. Dacă persoanele vârstnice erau mai îngrijorate pentru că aveau diverse patologii cronice şi au dorit să se vaccineze în mare măsură, populaţia tânără trebuie să găsească la autorităţi mesajele potrivite încât vaccinarea să se desfăşoare fără probleme până în această toamnă, altfel vom ajunge într-o situaţie paradoxală în care avem vaccinuri şi nu vom avea solicitanţi şi lucrurile acestea toate trebuie gestionate de Ministerul Sănătăţii. Eu am obosit să dau sugestii, am tot dat sugestii încă din luna decembrie, din păcate Ministerul Sănătăţii abia după trei luni a început să ia primele măsuri".