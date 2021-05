Alexandru Nazare a declarat că a vorbit cu fondatorul UiPath despre un centru de excelență în tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care să fie creat în Ministerul Finanțelor. Programatorul Daniel Dines, fondator și director general al startup-ului UiPath, a ajuns primul miliardar în dolari din lume din afaceri cu roboți software.

„Am avut o întâlnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn românesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listării la bursa din New York.

În cadrul întrevederii, am discutat despre potențialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera inițiativele de digitalizare derulate în cadrul Ministerului de Finanțe. Totodată, am identificat o bună oportunitate de colaborare prin crearea și operaționalizarea unui centru de excelență RPA în cadrul ministerului.

Un astfel de centru de excelență ar reprezenta o inovație pentru administrația publică românească, oferind un impuls care să accelereze procesul de digitalizare pe care l-am început deja la nivelul administrației fiscale”, a anunțat, pe Facebook, ministrul Nazare.

Ministrul a precizat vineri seară la un post TV că produsele robotizate ale UiPath pot fi folosite pentru automatizarea operaţiilor din declarațiile fiscale care acum se fac manual: „Am avut o discuţie foarte bună cu Daniel Dines, inclusiv să reducem sarcina administrativă prin această identificare a modului în care roboţii pot să ajute, așa încât sarcinile administrative pentru diverse taskuri să fie reduse. Aici este un avantaj competitiv enorm pe care îl avem. Aici vorbim de procese robotizate. Practic asta e esenţa succesului pentru UiPath şi avem sprijinul lor, o să continuăm discuţiile pentru operaţionalizarea acestor procese împreună cu ei şi cu cei care se ocupă de la Centrul Naţional de Informaţii Fiscale”.

Co-fondatorul firmei de IT UiPath Daniel Dines a cucerit pe 22 aprilie 2021 topul miliardarilor, după listarea companiei pe bursa de la New York. Românul a ajuns pe locul 346 în topul miliardarilor Bloomberg, devansându-l pe miliardarul filantrop George Soros. A atins această performanță în urma unui IPO care a evaluat compania la 29 de miliarde de dolari. UiPath este prima companie românească listată la Bursa de la New York. În 2018, această companie, pornită dintr-un apartament din București, a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, fiind evaluată la peste un miliard de dolari. UiPath are sediul general în Statele Unite.

