Primarul general, Nicușor Dan, spune că principalele probleme, cele structurale, a încercat să le rezolve, dar că mai este mult de muncă. Legat de problemele cu termoficarea, edilul-șef s-a rezumat doar la: „o să fie mai bine ca iarna trecută”.

„În urma cu vreo 60 de ani, bunicul meu a fost negustor de cafea în bucuresti, iar cu banii câștigați s-a întors în satul său din Făgăraș.

Orașul nostru are niste probleme structurale. Primul este cel financiar. Nu poți face nimic în viață fără acest fundament. Am găsit o primărie cu 3 miliarde de lei datorii, am găsit o piață financiară zguduită. Dar am reușit să plătim datoriile și ne-am câstigat credibiltatea. Al doilea lucru sunt lucrările structurale. Am deschis calea spre lucrări sturcturale. În primăvara viitoare vom reabilitat 50 de kilometri de cale de tramvai. Am deblocat contractul celor 100 de tramvaie și, de asemenea, achiziția a 100 de autobuze electrice și 100 de troielbuze. Am depus documente pentru reabilitarea întregului sistem de semaforizare din Capitală. Aceste sunt lucrurile mari structurale.

Al treilea lucru – Dezvoltarea urbană. Am pus o oarecare ordine în dezvoltarea urbană a orașului. Este nevoie de o devoltare urbană corecte și crec că am pus bazele acesteia. Legat de încălzirea locuințelor bucureștenilor, nu pot să spun decât că, o să fie mai bine decât iarna trecută”, a declarat Nicușor Dan.

Prefectul Toni Greblă spune că isntituția pe care o guvernează are ca scop principal cel de negociator între primării și restul instituțiilor.

„Am avut mereu convigerea că realizări poți să ai, la nivelul unei localități, numai dacă funcționeaza colaborarea între insituții. Un om singur nu poate face nimic, mai ales într-un oraș mare și cu multe probleme.

Avem și metroul, care nu aparține de primărie, dar care poate funcționa bine prin colaborarea bună între insituții. Trebuie elaborat un program de activitate care să însumeze consultarea tuturor celor interesați. Din prima zi a mandatului meu am organizat o întâlnire cu primarul general și cu cei de sector. Instituția prefectului este luată după modelul franțuzesc, iar acolo prefectul este în principal mediator, între primari și autorități. El trebuie să aibă capacitatea de a media acele neînțelegeri apărute între diferitele părți. Administratea unui sector se face pentru oameni, nu pentru că unui primar i-a venit vreo idee într-o seară. Când ai reușit să câștigi încrederea omenilor, atunci jocul este câștigat. În pregătirile pentru iarnă, am avut întâlniri cu primarii, cu edilul-șef, cu ministerul energiei, pentru a încerca să degajăm niște acțiuni ce trebuie începute până la sezonul rece. Nu putem aștepta o saptamana ca sa reparăm o teava spartă, ci s-o facem in 2 zile. Termoificarea suferă in Bucuresti, avem poduri si pasaje care au peste 70 de ani. Multe din infrastructura urbana necesită intervenții consistente. E nevoie ca, în colaborarea cu Guvernul, să luăm soluții”, a declarat prefectul Capitalei la Realitatea Plus.

Am transmis invitații pentru a participa la această emisiune tuturor primarilor de sector, de câteva săptămâni, cu gândul că își vor găsi timp să vină în fața bucureștenilor, măcar din respect pentru voturile lor. Unii dintre ei ne-au refuzat categoric, alții au condiționat participarea, iar alții ne-au transmis că sunt plecați din țară. În această ultimă situație este Robert Negoiță, primarul sectorului 3, care ne-a transmis însă un material video despre ce a făcut și își propune să facă în sectorul pe care îl păstorește.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, este plecat din țară, însă ne-a trimis un material care conține atât realizările din sector cât și planurile pe care le are pentru viitorul apropiat. Veți regăsi în acest material inclusiv refacerea Pasajului Unirii, obiectiv finalizat in urmă cu două săptămâni.

Primarii Ciprian Ciucu, de la Sectorul 6, Radu Mihaiu, de la Sectorul 2 și Clotilde Armand, de la Sectorul 1, au refuzat invitația Realitatea Plus.