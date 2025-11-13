Producătorii susțin că mai multe țări au fost afectate de gripa aviară, motiv pentru care au ajuns să importe ouă din România. Însă, producția internă a scăzut de la 6 miliarde de ouă în 2022 la 5,6 miliarde în 2023.

”La momentul actual, cei care trimit în afară câștigă undeva la 10, 15 bani pe ou, iar cei care dau la noi la supermarket e aproape prețul de producție și normal că fermierul vrea”, a declarat Constantin Stafie, reprezentantul Asociației Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă.

Potrivit datelor publicate de INS, în 2024 România a exportat 33.000 de tone de ouă, iar în primele opt luni ale anului 2025 s-au trimis deja în afara țării peste 35.000 de tone.

”În această perioadă chiar am renunțat să mai exportăm pentru că nu mai este marfă de oferit pe piața internă. Cereri sunt din toată lumea. Pornind de la celebrele cereri din America, Germania, Italia, Franța”, a spus Florin Panfile, directorul comercial al unei fabrici de ouă.