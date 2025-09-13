Astfel, începând din seara zilei de sâmbătă, în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…90 km/h.

Ulterior, de mâine dimineață va intra în vigoare un alt cod galben de vânt, valabil până duminică, la ora 20.00.

Vizate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.