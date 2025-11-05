Materialul poartă titlul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, este datat 3 noiembrie 2025 și poartă antetul oficial al băncii centrale, însă este un fals. „Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals”, informează BNR.

BNR neagă orice legătură cu documentul falsificat

Instituția precizează că nu a emis, semnat sau aprobat niciun astfel de act și că nu are competențe legale în ceea ce privește avertismentele legate de procuri sau documente notariale. În mesajul transmis, BNR atrage atenția că falsificatorii au folosit elemente reale pentru a da credibilitate materialului: „Avertizăm faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri şi nume reale ale unor structuri şi angajaţi ai BNR (inclusiv Direcţia Platforme Digitale şi Securitate Cibernetică), precum şi a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituţiei şi în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conţinutul prezentat în acest material”.

Cum pot fi verificate informațiile autentice

BNR reamintește populației că toate anunțurile oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției și pe canalele sale oficiale de comunicare, respectiv X, YouTube, LinkedIn, Instagram și Bluesky. Conform avertismentului, orice alt document care pare provenit de la BNR, dar nu este distribuit prin aceste canale, trebuie privit cu suspiciune.

Falsul și uzul de fals pot atrage pedepse penale

Banca Națională subliniază că răspândirea unor materiale falsificate în numele instituției reprezintă o faptă gravă, încadrată în categoria „Falsuri în înscrisuri”, conform Codului penal. „Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracţiuni de fals şi uz de fals potrivit prevederilor Codului penal şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare”, precizează instituția.

Sesizarea autorităților și apelul către cetățeni

În fața acestei tentative de dezinformare, Banca Națională a sesizat deja autoritățile competente pentru a identifica sursa documentului fals și pentru a opri răspândirea sa. Reprezentanții BNR le recomandă cetățenilor să nu redistribuie, să nu semneze și să nu dea curs documentului respectiv, pentru a nu deveni, fără să știe, parte dintr-o posibilă infracțiune.

