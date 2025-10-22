Alertă la o hală din Luduş: scurgeri de monoxid de carbon, 15 angajaţi evacuaţi

Misiune de urgenţă pentru pompierii din judeţul Mureş! Miercuri seară, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă au intervenit la o hală de producție din oraşul Luduş, după ce în incintă a fost semnalată emanarea de monoxid de carbon, un gaz extrem de periculos.

UPDATE - „În acest moment, hala de producție este ventilată cu două ventilatoare de mare capacitate, pentru eliminarea gazului şi readucerea concentrațiilor la limite normale”, a anunţat ISU Mureş.

Ce au transmis autoritățile în acest caz?

Potrivit ISU Mureş, 15 angajați au fost evacuați preventiv, dintr-un total de 18 persoane aflate în hală la momentul incidentului. Unul dintre muncitori, care acuza dureri de cap, a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe Târnăveni pentru îngrijiri medicale suplimentare.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN (pentru intervenții în caz de risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear) şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş.

„Echipajele efectuează în prezent măsurători pentru identificarea sursei de monoxid de carbon şi asigură măsurile de prevenire a incendiilor pe întreaga durată a intervenției”, a transmis ISU Mureş.

Autoritățile urmează să stabilească de la ce a pornit scurgerea de gaz şi dacă au fost respectate normele de siguranţă în spaţiul industrial.
  