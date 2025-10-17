Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, echipajele de intervenție au fost alertate după ce cei trei au fost găsiți inconștienți în apartament, prezentând simptome specifice intoxicației cu monoxid de carbon. La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați.

Unul dintre copii era într-o stare mai gravă, prezentând somnolență accentuată și pierderi temporare de cunoștință. Ceilalți doi au fost, de asemenea, preluați de echipajele medicale pentru evaluare și tratament de urgență.

Cauza incidentului

Primele verificări indică drept probabilă cauza o scurgere de gaze de la o butelie GPL utilizată în locuință. Autoritățile recomandă prudență sporită la utilizarea aparatelor pe gaz în locuințe, pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon, care pot fi fatale.

Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, iar echipele ISU au asigurat securitatea locuinței și verificarea sursei gazului.