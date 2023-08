Noi cazuri de infecție cu coronavirus pun în alertă autoritățile, după trei ani de la declanșarea pandemiei.

Alerta de COVID-19 este la cel mai mare spital de psihiatrie din țară - Săpoca, unde 12 pacienți au fost confirmați cu infecție coronavirus.

Este primul focar de acest tip înregistrat în judeţul Buzău în ultima perioadă. De aceea, DSP a impus o serie de măsuri, specific perioadei de pandemie. Toate cadrele medicale din spital sunt obligate să poarte mască în timp ce aparţinătorii sunt supuşi unui triaj epidemiologic riguros iar numărul vizitatorilor a fost limitat. De asemenea, orice persoană care intră în spital este obligată să poarte mască şi halat de unică folosinţă.

Conform reprezentanţilor DSP, în judeţul Buzău se înregistrează un trend ascendent în ceea ce priveşte infectările cu coronavirus.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, cei 12 pacienţi intrernaţi în Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca au fost diagnosticaţi în aceste zile cu infecţie cu coronavirus.

Pacienţii care au afecţiuni psihice nu au prezentat simptome specifice bolii la internare, ci ulterior. Ei prezintă în special febră şi stare de slăbiciune. Cu toţii au fost transportaţi într-un pavilion care a funcţionat şi pe perioada pandemiei drept spaţiu în care erau trataţi bolnavii cu COVID.

"Este vorba de un focar format din 12 pacienţi pozitivi COVID, raportat ieri la DSP. Primul caz a fost în data de 16 august, un pacient care nu a prezentat simptome la internare, ulterior a prezentat febră, mialgii şi a fost testat pentru SARS-CoV-2 rezultatul fiind pozitiv. A fost transferat într-un pavilion care a deservit pentru internarea pacienţilor în perioada pandemiei, un salon special, un izolator. Ulterior, din data de 21 august au mai apărut trei cazuri, până în prezent avem 12 cazuri. Sunt monitorizaţi, starea lor este bună. Pacienţii din secţiile 1 şi 2 Psihiatrie Săpoca. Măsurile impuse au fost purtarea măştii de protecţie de către întreg personalul medical şi auxiliar, toţi pacienţii şi aparţinătorii primesc măşti la accesul în unitatea sanitară şi poartă obligatoriu mască în spital, o reducere a programului de vizită. La poartă au fost duse halate şi măşti de unică folosinţă şi toată lumea care intră va purta mască şi halat şi se va efectua un triaj riguros la camera de gardă. Evoluţia pacienţilor este bună, monitorizăm prin termometrizare şi anamneză zilnică. Am trimis pentru secvenţiere probe la Institutul Matei Balş şi aşteptăm să vedem rezultatele, dacă au apărut tulpini noi circulante. Probabil săptămâna viitoare o să avem rezultatele", a declarat pentru AGERPRES, epidemiologul DSP, Valentin Barbulis.



Pacienţii sunt cronici, au vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.



"Pacienţii, conform metodologiei, i-am izolat, am limitat accesul în spital pentru vizitatori, aparţinători. Întreg personalul medical poartă mască de protecţie, la intrarea în spital se face un triaj riguros iar persoanele care intră sunt echipate cu halat şi mască de unică folosinţă. La primele simptome care apar, febră, astenie, pacienţii sunt testaţi, în momentul pozitivării îi izolăm, cumva am revenit la măsurile recomandate şi pe care le-am şi aplicat în pandemie. Sunt 12 pacienţi pozitivaţi, nu personal medical. Sunt pacienţi recent internaţi, pacienţi acuţi, nu cronici, în momentul în care au prezentat simptome, i-am testat. Ancheta epidemiologică probabil că va concluziona modul în care s-au îmbolnăvit. Nu sunt cazuri deosebite, prezentau în special febră până la 39, astenie. Sunt pacienţi cu vârste între 18-65 de ani", a precizat managerul Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca, Gabriela Pârâu, potrivit agerpres.ro.

La nivelul judetului Buzău in perioada 01.06.2023 – 22.08.2023 s-au înregistrat 105 cazuri si 2 decese, însă începând cu data de 16 august s-a înregistrat o creştere a numărului de cazuri. Astfel că ăn perioada 16.08-21.08.2023 au fost înregistrate un numr de 32 de cazuri – practic o treime din numărul cazurilor înregistrate în prima parte a verii.