Autorităţile din Washington D.C. au verificat joi o camionetă parcată în faţa Bibliotecii Congresului SUA, existând suspiciuni privind prezenţa unui dispozitiv exploziv. S-a negociat cu șoferul camionetei.

"Agenţii de poliţie au răspuns la cazul unui vehicul suspect staţionat lângă sediul Bibliotecii Congresului. Este vorba de o investigaţie activă privind o ameninţare cu bombă", a comunicat Poliţia Capitoliului.

📹| #USA police investigating report of explosive in truck near #Capitol



▪️Police are investigating a report of a possible explosive device in a pickup truck outside the Library of Congress on Capitol Hill and have evacuated the area. pic.twitter.com/1Hs4pLHSuZ