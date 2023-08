Potrivit medicilor, în cazul celor trei membri de familie, simptomele au apărut în urmă cu nouă zile şi s-au manifestat prin stare generală de rău, uscăciunea mucoasei bucale, tulburări de vedere, ptoză palpebrala (căderea pleoapei), dificultate la înghiţire, fenomene digestive.



"Cele mai pronunţate simptome le are pacienta în vârstă de 50 de ani, care a venit pentru consult la camera de gardă. A fost evaluată şi internată imediat. S-au administrat de urgenţă fiolele de ser antibotulinic polivalent şi tratament simptomatic. Starea ei de sănătate este acum stabilă, dar pacienta rămâne în continuare sub monitorizare atentă, pentru că în orice moment pot interveni complicaţii. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi doi membri ai familiei, soţul şi fiul, şi aceştia internaţi, au primit şi ei tratamentul specific cu ser antibotulinic", a declarat, joi, dr. Ruxandra Laza, medic primar boli infecţioase în Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara.



Cel de-al patrulea pacient, aflat în sistemul penitenciar, care a mâncat din acelaşi preparat infestat cu toxina botulinică, a avut primele simptome digestive în cursul zilei de miercuri.



"În cursul serii trecute am sesizat Direcţia de Sănătate Publică Timiş pentru demararea unei anchete epidemiologice. Există riscul ca numărul persoanelor infectate să fie mai mare, întrucât potenţialul de extindere este legat de consumul alimentului contaminat.

De asemenea, a fost sesizat Centrul Naţional de Control pentru Boli Transmisibile pentru a identifica dozele de ser botulinic disponibile la nivel naţional, aceasta dacă va exista o escaladare a numărului pacienţilor", a afirmat directorul medical al unității medicale.

Ce este BOTULISMUL, câte tipuri sunt și cum se tratează

Botulismul este o afecțiune rară, de o gravitate considerabilă, cauzată de o toxina produsă de o bacterie numită Clostridium botulinum, toxina care se numără printre cele mai puternice otrăvuri cunoscute.

Există trei mari tipuri de botulism

1. Botulismul transmis prin alimente. Bacteriile dăunătoare trăiesc și se înmulțesc în mediile cu foarte puțîn oxigen, cum ar fi alimentele ambalate sub formă de conservă în cutii închise;

2. Botulismul transmis prin răni. Dacă bacteriile pătrund într-o rana pot cauza o infecție foarte periculoasă, urmată de producerea de toxina botulinica la nivelul plăgii;

3. Botulismul infantil. Cea mai frecvența formă de botulism, care apare după ce bacteriile (Clostridium botulinum) se înmulțesc în tractul gastro-intestinal al copiilor mici cu vârste între 6 săptămâni și 6 luni.

Toate cele trei tipuri de botulism reprezintă urgențe medicale deoarece pun viață în pericol.

Semne și simptome

Semnele și simptomele botulismului transmis prin intermediul alimentelor debutează după 12-36 de ore de la consum. Debutul botulismului infantil se produce tot în acest interval de timp, iar botulismul apărut la nivelul rănilor debutează după aproximativ 10 zile de la contactul infectant.

Botulismul transmis prin alimente și botulismul apărut la nivelul rănilor

Semnele și simptomele botulismului transmis prin alimente și ale botulismului apărut la nivelul rănilor sunt:

Dificultate la deglutitie (înghițit) sau la vorbire;

Slăbiciunea mușchilor fetei;

Vedere dublă (diplopie);

Probleme ale respirăției;

Vomă, amețeli și crampe abdominale;

Paralizie.

Botulismul infantil

Constipație (deseori poate reprezenta primul semn al botulismului infantil);

Tulburări ale musculaturii generale și probleme la menținerea poziției capului;

Plâns diminuat, lipsit de vlagă;

Tendința pleoapelor de a se închide;

Fatigabilitate;

Dificultăți la supt și hrănire;

Paralizie.

Cauze

Botulismul transmis prin alimente

Toxina botulinica pătrunsă în organism prin intermediul alimentelor contaminate produce tulburări în funcționarea nervilor, conducând la paralizie. Alimentele posibile de infecție sunt de obicei cele conservate, cu un conținut scăzut în acizi – precum fasolea, porumbul sau sfeclă de zahăr. Deseori aceste conserve sunt produse în gospodării, mai degrabă decât în industria alimentară. Alte alimente care se contaminează foarte ușor cu bacteriile ce produc toxina botulinica sunt cartofii copți și ardeiul iute.

Botulismul apărut la nivelul rănilor

Când Clostridium botulinum pătrunde într-o rana se poate multiplică și produce toxina botulinica; acest tip de botulism apare cel mai frecvent la persoanele care își injectează droguri de risc înalt – precum heroină - contaminate cu spori de bacterii.

Botulismul infantil

Copiii mici pot face botulism dacă intră în contact cu sporii de Clostridium botulinum. Contaminarea este de obicei gastro-intestinală, iar sursele cele mai frecvent incriminate sunt mierea, siropul de porumb sau contactul cu pământul contaminat de bacterii.

Există beneficii ale toxinei botulinice?

Efectul paralizant al toxinei botulinice stă la baza utilizării acesteia sub formă de medicament injectabil. Este vorba despre binecunoscutul Botox, medicament care conține o cantitate extrem de redusă de toxina botulinica și care este utilizat în atenuarea ridurilor faciale prin blocarea contracției mușchilor de la nivelul fetei. Alte utilizări ale toxinei botulinice în scop medical sunt tratarea blefarospasmului (zbaterii pleoapei) și a transpirației exagerate (hiperhidrozei).

Când trebuie să cerem sfatul medicului

Este indicat să cereți sfatul medicului de fiecare dată când suspectați un caz de botulism, întrucât tratamentul precoce crește șansele de supraviețuire. Alertarea serviciilor sanitare ajută indirect și alte persoane care au consumat sau care pot consumă alimente alterate dintr-un lot de conserve contaminate.