Cum s-a petrecut incidentul?

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, scandalul a izbucnit la finalul săptămânii trecute, într-o sală de jocuri de pe bulevardul Oltenia. O angajată a reușit să apese butonul de panică, iar polițiștii au ajuns imediat la fața locului.

Acolo au găsit victima, un bărbat de 36 de ani, angajat al unei firme de pază, care le-a povestit oamenilor legii că a fost atacat de trei indivizi. Din primele verificări a reieșit că agresorii sunt un tânăr de 24 de ani și doi bărbați de 37 și 48 de ani.

Inițial, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, însă magistrații au decis luni arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.