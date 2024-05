Alte două victime în cazul Răzvan Băltărețu

„Mai vorbeam din când în când şi, la un moment dat, ne întâlnisem ca să-mi facă nişte fotografii profesioniste. În cele din urmă am început să facem sex. (...) A fost cea mai mare durere pe care am simţit-o vreodată. Am căzut în genunchi şi am urlat de durere. A fost groaznic.”, spune una dintre victime.

Este declarația halucinantă a uneia dintre cele două femei care și-au făcut curaj să vorbească, după mărturiile jurnalistei Adina Florea.

Femeia, care a dorit să rămână anonimă pentru presă, spune că incidentul a avut loc în anul 2015, când ea avea 21 de ani.

Nu este singura femeie care a decis să vorbească despre faptul că a fost violată de Răzvan Băltărețu. O altă victimă spune că bărbatul ar fi trecut peste refuzul ei și că a existat o interacțiune sexuală fără consimțământ, fără să ofere însă detalii.

„Azi sunt bine şi vie, nu vreau să mă mai întorc în mizeria aia.”, a declarat o altă victimă.

Acuzații grave, o jurnalistă spune că a fost violată de un coleg

Noile mărturii vin în contextul în care fosta jurnalistă Adina Florea a declarat în presă și pe pagina sa de Facebook că ar fi fost violată de Răzvan Băltărețu în vara anului 2015, după o petrecere. Pe atunci avea doar 20 de ani și îl cunoscuse când se pregătea pentru admiterea la facultate.

„S-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu. Apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești.”, a declarat femeia.

Jurnalistul acuzat: „Nu a fost viol! Am avut o relație!”

Ziaristul neagă acuzațiile și spune că, de fapt, cei doi ar fi avut o relație neoficială timp de mai bine de un an.

„Nu a fost așa cum povestește acolo, sau cel puțin eu nu mi-l aduc aminte așa și după acel moment noi am continuat să ne purtăm firesc, am avut aceeași relație, aceleași interacțiuni.

Am ieșit în oraș atunci, am mers la ea la cămin și am stat toată noaptea împreună, am avut și o relație sexuală, nu doar atunci ci și în alte momente.”, spune bărbatul.

Adina Florea a motivat pe Facebook că nu a depus plângere la poliție până acum pentru că s-a gândit că nimeni nu o va crede.

În caz de urgență, victimele violenței domestice pot apela Telverde 0 800 500 333