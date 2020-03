Achiziții de rămâi mască. Preț umflat de 3 ori la cumpărarea de măști de la un SRL de apartament

Potrivit unui document publicat de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate una dintre firmele care va livra masti si echipament este Romwine & Cofee SRL, infiintara in martie 2019, care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si tutunului, va livra catre stat masti de protectie in valoare de peste 11,5 milioane de euro, la un pret triplu (32 de lei) fata de cel pe care il aveau pana acum aceste produse.

Potrivit datelor de la Registul Comertului, firma Romwine & Cofee SRL este administrata de o anume Maria Cristian si are sediul in satul Uzunu din judetul Giurgiu.

Corpul de control al Guvernului Orban a sesizat Parchetul.

