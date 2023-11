Conform documentelor obținute, instituția publică a cumpărat vin în valoare de peste 10.000 de lei și șampanie în valoare de aproape 1.700 de lei.

Potrivit unei investigații, cele două societăți comerciale de la care CJ Buzău a cumpărat băuturile alcoolice au același sediu. Mai mult, una dintre aceste societăți a fost implicată anterior în vânzarea de telefoane de ultimă generație către Consiliul Județean.

Contactat de presa locală, secretarul general al județului a declarat că achiziționarea băuturilor alcoolice a fost pentru a oferi cadouri delegației UNESCO.

Același lucru l-a susținut și președintele Consiliului Județean, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

"Vreau să îndrept o informație greșită: biblioteca județeană nu s-a transformat în cramă, este în reabilitare pe fonduri europene. Explicația este foarte simplă: Geoparcul Ținutul Buzăului a fost acreditat UNESCO. Tot boardul UNESCO de pe mapamond s-a întrunit la Buzău și este firesc ca la fiecate întâlnire, cum se întâmplă în toate țările civilizate, fiecare geoparc face câte un cadou tradițional din județul respectiv. Ținând cont că noi avem o stațiune de renume național, Stațiunea de cercetare a vinului Pietroasele, bineînțeles că în sacoșa cu cadouri, să zic așa, am pus o sticlă de vin din podgoriile Pietroasele. Se poate verifica, nu am făcut eu aceste achiziții. Acestea se fac prin biroul de achiziții", a declarat, la Realitatea PLUS, Petre Emanoil Neagu.