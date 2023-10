Oamenii sunt constienti de faptul ca toaletele din avioane nu sunt cele mai curate locuri din lume, insa putini se asteapta ca acest lucru sa fie contrazis. In ceea ce priveste igiena, pasagerii cred ca sunt suficient de precauti si isi spala frecvent mainile, ceea ce ii face sa se simta in siguranta in timpul calatoriei. Cu toate acestea, studiile recente arata ca acest lucru nu este intotdeauna adevarat si ca exista multe locuri murdare in avioane, care pot fi o adevarata sursa de bacterii si infectii.

Conform unui articol publicat pe thesun.co.uk, locul cel mai murdar din avion nu este toaleta, cum ar fi tentati să creadă majoritatea oamenilor. Din contră, situația este cu mult mai alarmantă, deoarece cotierele scaunelor pasagerilor sunt de fapt locul în care se găsesc cele mai multe bacterii, E.coli și chiar materii fecale. Aceste informații au fost dezvăluite de personalul de zbor al unei companii aeriene britanice, care a explicat faptul că mulți pasageri uită să se spele pe mâini după ce folosesc toaleta și apoi își așază mâinile murdare pe cotierele scaunelor.

Un alt studiu realizat de cercetătorii americani a confirmat că bacteriile pot supraviețui pe aceste suprafețe până la patru zile. Astfel, nu este de mirare faptul că mulți pasageri se îmbolnăvesc după ce călătoresc cu avionul și contractează diverse infecții. Există și alte locuri din avion care pot fi considerate periculoase pentru sănătatea pasagerilor. De exemplu, buzunarele din spătarul scaunelor pot fi un mediu prielnic pentru dezvoltarea bacteriilor, deoarece mulți pasageri își păstrează acolo diverse obiecte, cum ar fi cărți, reviste sau alimente. De asemenea, tavanele de lângă scaune pot fi un loc în care se acumulează praf și bacterii, în cazul în care nu sunt curățate corespunzător înainte de fiecare zbor.

