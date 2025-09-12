Mobilizare rapidă a pompierilor

La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Salvatorii au securizat zona și au lucrat împreună cu autoritățile pentru a preveni noi incidente și pentru a menține circulația în siguranță.

Din fericire, nu au existat victime încarcerate. Șoferul TIR-ului, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă. Acesta era conștient și cooperant, însă a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au asigurat zona, iar echipele de intervenție au lucrat pentru eliberarea drumului și restabilirea alimentării cu energie electrică.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.