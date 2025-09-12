Impact devastator

Potrivit polițiștilor, șoferul, un tânăr de 19 ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Autoturismul a ieșit de pe carosabil și a izbit violent un cap de pod. În urma coliziunii, pasagerul din dreapta-față a murit, iar ceilalți cinci ocupanți ai mașinii au fost răniți.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje: autospeciale de la ISU Tulcea, ambulanțe SAJ, precum și elicopterul SMURD. Două dintre victime erau inconștiente în momentul sosirii salvatorilor, iar pentru una dintre ele resuscitarea nu a mai dat rezultat.

Un detaliu impresionant a fost relatat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență: un pompier aflat în trecere, plt. Cătălin Tornea, a fost primul care a intervenit. Acesta a scos din mașina distrusă un tânăr încarcerat și i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

În urma accidentului, traficul pe DN 22F s-a desfășurat alternativ, însă valorile de circulație au fost reduse, după cum au anunțat reprezentanții Centrului Infotrafic.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragediei.