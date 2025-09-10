Bărbat de 58 de ani, în comă după un accident cu trotineta electrică

Bărbat de 58 de ani, în comă după un accident cu trotineta electrică
Bărbat de 58 de ani, în comă după un accident cu trotineta electrică

Un accident grav a avut loc miercuri seară, pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaș, județul Sibiu. Un bărbat de 58 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică.

Găsit inconștient pe carosabil

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, victima, un localnic din Mediaș, circula cu trotineta când, din cauze încă necunoscute, a pierdut controlul și s-a prăbușit pe carosabil. Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență.

„Bărbatul era în comă. A fost intubat la fața locului și transportat de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe Mediaș, prezentând un traumatism cranian sever”, a declarat Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

La intervenție au participat două echipaje SAJ – unul cu medic și unul de tip B.

Oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Mediaș au demarat cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul.