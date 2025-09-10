Găsit inconștient pe carosabil

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, victima, un localnic din Mediaș, circula cu trotineta când, din cauze încă necunoscute, a pierdut controlul și s-a prăbușit pe carosabil. Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență.

„Bărbatul era în comă. A fost intubat la fața locului și transportat de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe Mediaș, prezentând un traumatism cranian sever”, a declarat Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

La intervenție au participat două echipaje SAJ – unul cu medic și unul de tip B.

Oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Mediaș au demarat cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul.