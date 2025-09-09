Ce au transmis oamenii legii?

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ, sprijiniți de echipaje de poliție.

Un șofer de 38 de ani a rămas prins în mașină. Acesta era conștient și cooperant, fiind scos în siguranță de echipele de intervenție, apoi preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat și pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul accidentului. Cazul urmează să fie investigat de polițiști, care vor stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.