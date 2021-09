Realitatea PLUS

Părinții trebuie să scoată din buzunare mult mai mulți bani decât anul trecut. Valul de scumpiri a afectat și rechizitele, iar pentru mulți părinți devine tot mai dificil să plătească facturile și să asigure cumpărăturile pentru copii.

Ines începe de luni clasa întâi. De la primele ore ale dimineții a venit la cumpărături însoțită de tatăl ei. Este în căutarea caietelor decorate cu puf, asta deși acasă are deja un stoc serios de caiete... cu paiete.

,,Îmi plac caietele pufoase. Am văzut prin multe locuri caiete cu puf. Am acasă caiete cu paiete, care își schimbă culoarea. Cum ar fi ghiozdanul acesta, l-am primit de la nana mea. Este cu iepuras. Este timid și îi vin așa piciorușele. Nu merg cu el în prima zi, am unul mai mare acasă’’, spune Ines.

Un alt părinte însoțit de cele trei fetițe caută rechizite, dar pentru început va cumpăra doar strictul necesar: caiete, penare și stilouri.

,,La clasa a V-a nu am listă de cumpărături, doar câteva. După începerea anului școlar, să vedem ce li se cere. La cea mică de clasa a III-a, mai știu’’, a precizat mama însoțită de cele trei fetițe.

Prețurile variază în funcție de produs și calitate. Un caiet, spre exemplu, poate costa până la 50 de lei. În perioada următoare sunt anunțate scumpiri și asta pentru că prețul hârtiei a crescut.

,În perioada următoare ne așteptăm la o evoluție crescătoare a prețurilor din cauza creșterii pe plan mondial la prețurile materiilor prime, dar deocamdată acest impact nu se regăsește în prețurile produselor pe care le avem expuse’’, a afirmat Radu Leonard, organizatorul unui târg de rechizite.

Prețul unui ghiozdan echipat corespunzător cu tot ce îi este necesar unui elev se ridică la 700-800 de lei. Părinții trebuie să aibă în vedere și celelate cheltuieli: printre care uniforma și echipamentul sportiv.