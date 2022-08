Atacul s-a produs la primele ore ale zilei de duminică, în timp ce evreii plecau de la ritualurile de la Zidul de Vest care marchează sfârșitul Sabatului.

Atacatorii au deschis focul într-o parcare și au început să tragă în vehicul, în zona Mormântului Sfânt al lui David. Nu este clar câți atacatori au fost, însă mai multe surse susțin că autoritățile caută cel puțin doi suspecți. Victimele sunt șase bărbați și o femeie. Doi dintre aceștia se află la spital în stare gravă.

„Ierusalimul este capitala noastră și un centru turistic pentru toți religioșii", a declarat premierul Yair Lapid într-un comunicat, adăugând că forțele de securitate israeliene vor „restabili calmul".

Atacatorii au reușit să fugă de la locul faptei în Orașul Vechi al Ierusalimului și este căutat de echipaje mixte ale poliției și armatei israeliene.

#Israel #Palestine: dozens more security forces in Silwan chasing after the perpetrator pic.twitter.com/ZkGJ7TsB5d