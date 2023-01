În momentul în care te gândești care sunt principalele alimente pe care trebuie să le păstrezi în congelator aluatul sau pungile de legume sunt primele idei.

Ei bine, în afară de alegerile evidente cum sunt legumele, fructele, aluatul preparat din timp sau ardeii iuți există și alte alimente pe care nu le asociezi neapărat cu o temperatură atât de scăzută.

Este bine să păstrezi alimentele perisabile în frigider dar, în anumite cazuri, vei obține beneficii suplimentare dacă folosești congelatorul.

Frigiderul oferă o temperatură scăzută, însă există și riscul de umezeală. Congelarea asigură păstrarea intactă a caracteristicilor produsului congelat fără să-ți faci griji. În plus, te ajută să păstrezi aromele mai mult timp. Dacă știi ce produse se vor conserva mai bine la congelator, te poți încadra mai ușor în bugetul pe care și l-ai stabilit și vei evita să irosești mâncarea.

Iată care sunt principalele alimente pe care trebuie să le păstrezi în congelator, în afară de opțiunile evidente:

1. Drojdia

Ai cumpărat pachețele de drojdie dar observi că data de expirare se apropie și nu ai apucat să le folosești? Dojdia păstrată în congelator poate fi utilizată mult timp după data de expirare.

„Am cumpărat drojdie în urmă cu 3 ani și am pus-o la congelator. Ieri, când am vrut să prepar o rețetă de prăjituri, mi-am amintit de ea și am adăugat-o la aluat. Și-a păstrat perfect proprietățile, iar prăjiturile au ieșit foarte gustoase. De fiecare dată când cumpăr drojdie o pun direct în congelator și nu mai stau să calculez exact când expiră”, explică Sheela Prakash, nutriționist certificat.

Temperatura scăzută din congelator menține drojdia proaspătă, gata de a fi utilizată pentru rețetele tale favorite. O poți folosi direct de la congelator sau o poți mărunți și combina cu un lichid la temperatura camerei pentru a-i reactiva proprietățile mai rapid.

2. Alimente pe care trebuie să le păstrezi in congelator: Făina integrală

Spre deosebire de făina albă, făina din cereale integrale are un conținut mai ridicat de vitamine, fibre și grăsimi. Din această cauză poate râncezi foarte ușor. La temperatura camerei pot apărea particulele de mucegai, care sunt foarte dificil de detectat, iar termenul de valabilitate este de numai câteva luni, față de făina albă care rezistă până la doi ani.

Nutriționiștii îți recomandă să alegi făina integrală pentru a-ți proteja silueta și sănătatea, dar este foarte important să nu consumi un produs alterat.

Dacă vrei să te asiguri că făina integrală este în continuare benefică, chiar dacă au trecut mai multe luni de când ai cumpărat-o, cel mai bine este să o păstrezi în congelator. Procesul de alterare va fi neutralizat și în acest mod vei scăpa și de grija gândacilor, furnicilor sau a altor insecte dăunătoare. Împarte făina în recipiente etanșe de 200-300g și folosește-o atunci când ai nevoie. Rețetele vor avea un gust mult mai bun decât dacă folosești făina păstrată câteva luni în cămară.

3. Sosul pesto

Dacă ai ierburi aromatice care încep să se veștejească, nu le irosi. Prepară rapid sos pesto și congelează-l.

„Dacă urmează să păstrezi sosul pesto timp îndelungat la congelator poți să folosești formele pentru cuburi de gheață sau să tapetezi o tavă cu hârtie de copt, întinzi uniform sosul pesto și, după ce s-a întărit puțin la congelator, să-l tai pe porții pe care le vei păstra în cutii sau pungi de plastic etanșe”, potrivit Sheelei Prakash.

4. Alimente pe care trebuie să le păstrezi în congelator:Crutoanele

Te gândeai că nu sunt decât pâine uscată, iar temperatura camerei ar trebui să fie suficientă pentru a păstra crutoanele? Chiar dacă sunt uscate, nu vrei să devină excesiv de tari, astfel încât să nu poată fi mestecate.

În plus, în momentul preparării se utilizează și ulei, iar acest lucru sporește riscul de râncezire. Dacă observi că se consumă destul de lent, este indicat să le păstrezi la congelator. În momentul în care vei avea nevoie de ele la supă le poți folosi imediat deoarece pâinea se decongelează în 5-8 minute. De asemenea, le poți mărunți pentru a obține o crustă crocantă la paste, pizza sau legume.

Sursa: eva.ro