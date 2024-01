Primul film cu Mickey Mouse a pierdut la începutul acestui an licența pe care o avea la Disney, iar acum oricine este liber să copieze şi să adapteze versiuni diferite ale personajelor care apar în film.

Astfel, în doar 24 de ore de la expirarea drepturilor de autor, au fost făcute publice două filme de groază, produse de case de producție independente, cu îndrăgitul personaj în rol principal.

Unul dintre filme va prezenta un ucigaş mascat, îmbrăcat ca Mickey, care urmăreşte un grup de prieteni într-o sală de jocuri.

Totodată, o altă comedie horror prezintă personajul care torturează pasagerii unui feribot.

"Am vrut doar să ne distrăm cu totul", a declarat regizorul "Mickey's Mouse Trap", Jamie Bailey, într-un trailer postat pe YouTube.

"Vreau să spun că este Mickey Mouse din Steamboat Willie care ucide oameni. Este ridicol. Am mers cu asta şi ne-am distrat făcându-l şi cred că se vede", a adăugat el.

Comedia horror cu buget redus este aşteptată să fie lansată în martie.

Între timp, regizorul Steven LaMorte - cunoscut pentru "The Mean One", un film de groază din 2022 inspirat de The Grinch - lucrează la propria sa "interpretare întortocheată" a lui Mickey.

