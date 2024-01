Ore întregi localnicii au îndurat frigul în speranța că vor prinde un loc. Deși, teoretic cererile se puteau depune și online, oamenii au vrut să se asigure că foile ajung unde trebuie pentru că anul trecut platforma s-a blocat.

Astfel de cozi se formează în fiecare an în ultimele 2 decenii, dar autoritățile locale spun că nu au cum să le prevină și că modul în care se depun cererile ține de preferința fiecăruia.

Deși ghiseele s-au deschis în această dimineață de la ora 8, oamenii au venit de cu seara să își țină rând și să fie primii pe lista distribuirii locurilor de parcare.

„ - La ce ora ati venit?

- La ora 8

- 8 aseara?

- Da, aseara

- Si cum ati rezistat toata noaptea?

- Cu greu, asta e situatia am auzit ca primul venit e primul servit si de aia am venit devreme”, a fost discuția dintre un localnic și reporteri.

„- La 3 jumate am ajuns aici cam asa asa mi s a zis cand am luat cererea

- Si cate persoane aveati in fata atunci?

- 20 si ceva

- Dar stiti ca se poate pune si online cererea

- Ia intrebati cati au venit aici si au depus online. Mi-au zis ca cel mai bine e sa vin sa fac fizic. Trebuia sa nu dorm noapta asta sa vin sa fiu primul e al patrulea an cand depun, sper ca anul acesta sa primesc”, a mai spus un posesor de autoturism dornic să dobândească un loc de parcare.

Dimineața nu a fost însă nici lipsită de incidente. Cu nervii întinși la maxim după ore întregi de stat în frig la coadă, oamenii s-au revoltat în momentul în care un bărbat a apărut în fața primăriei cu doar câteva minute înainte de ora 8, cu un copil în brate iar paznicul l-a lăsat să intre.

„- De ce n ai venit la 3?

- Am venit la 8 cand se deschide, care e problema, am o lege care imi permite

- Lasa vrajeala”, a fost schimbul de replici dintre omul cu copilul și cei care au stat în frig toatpă noaptea.

„Dupa cum stiti la Cluj exista mult mai multe masini decat locurile de parcare si conform regulamentului locurile noi cei care primesc pentru prima oara loc de parcare e important ca solicitarea lor sa fie prima se ia in ordinea primului venit primul servit”, a explicat un oficial.

Cei care au depus documentele, vor afla dacă au primit loc de parcare în luna martie, atunci cand e data limită de plată a taxelor pentru ele cei care au deja loc de parcare.

