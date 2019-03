REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 24 martie 2019

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 martie 2019, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 24 martie 2019.

Duminica, 24 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 martie 2019, Loteria Romana a acordat 15.723 castiguri, in valoare totala de 806.108,22 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 15,60 milioane lei(aprox. 3,28 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,25 milioane lei (peste 473.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,08 milioane lei (aprox. 1,49 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 440.000 lei (peste 92.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 272.000 lei (peste 57.300 euro).

Iată care sunt numerele câştigătoare la tragerea loto de duminică, 17 martie:

Joker: 9, 14, 12, 10, 4 +7

Noroc Plus: 6 6 9 2 8 7

Loto 5/40: 23, 16, 18, 3, 27, 37

Super Noroc: 0 6 3 4 0 3

Noroc: 6 1 7 6 6 8 4

Loto 6/49: 1, 36, 40, 21, 4, 39



REPORT LA LOTO 6/49: PESTE 3 MILIOANE EURO



REPORT LA JOKER: PESTE 1,43 MILIOANE EURO