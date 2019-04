Ponta: "Teodorovici și-a dat singur cu pulanul, în părțile moi. Duce hârtiile lui Vâlcov"

Ponta, la Realitatea TV

Fostul premier Victor Ponta l-a atacat în termeni duri pe ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, în emisiunea "Legile Puterii" de marți seara, la Realitatea TV.

Eugen Teodorovici nu este ministrul de Finanțe, ci doar interpusul lui Darius Vâlcov, îi duce acestuia hârtiile dintr-o parte în alta, spune Victor Ponta.

"Este un alt Teodorovici, nu mai e cel pe care îl cunoșteam eu. Este cea mai mare dezamăgire. Este un interpus al dl Vâlcov, se duce să-i țină hârtiile. Fiecare prinde muște pe unde poate. Vâlcov vrea să scape de închisoare, iar Teodorovici își imaginează că va fi președintele României sau guvernatorul BNR, ce-l mai minte Dragnea. Teodorovici și-a dat cu pulanul lui, în părțile moi. S-au încordat la bănci, iar în ianuarie și februarie au dat înapoi, stați să vedem, e evident că băncile nu pierd bani, Teodorovici și-a luat ordonanțele înapoi singur", a declarat Victor Ponta la emsiunea moderată de Denise Rifai.

Potrivit lui Ponta, efectele negative ale OUG 114 au fost evidente: amânarea investițiilor la Marea Neagră cu 1 an de zile, reducerea investițiilor în telecom, scumpirea și diminuarea creditelor. Ponta a spus că nu vrea să fie "apostolul crizei", dar este clar 100% că vine criza economică.

"De trei ani de zile, toată energia politică s-a dus pe această chestie, cu dosarele din instanță. Nu înseamnă că lumea economică a stat pe loc. Azi am văzut câteva știri importante: deficitul comercial a explodat. Să-l explic: Teodorovici se împrumută scump, împarte banii și dvs îi folosiți să cumpărați produse din Turcia, Polonia, Ungaria, acest circuit nu poate să țină la nesfârșit. Bugetul este o minciună. De-aia l-au dat afară pe Mișa, probabil s-a speriat, a spus: nu mai pot să falsific datele, au adăugat 10 miliarde în plus la TVA. Sunt ca analizele la un om, când îți ies toate prost, glicemia, hemoglobina etc e clar că ești bolnav.

Să te împrumuți cu dobândă uriașă poate orice prost. E un Caritas ce se întâmplă acum în România, toată lumea știe că e dezastru, că nu mai sunt bani. După alegerile prezidențiale va veni factura, până atunci Teodorovici și Vâlcov vor falsifica datele. Ți-e groază să te uiți pe cifrele economice". a mai spus Ponta.