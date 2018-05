PMP, migrare către PSD: Vrem ca vocea noastră să conteze

PMP, migrare masivă către PSD

Conducerea centrală a Organizaţiei Tineretului Partidului Mişcarea Populară (PMP) s-a alăturat PSD, anunță social-democrații.

PMP s-a mutat la PSD. Toată conducerea centrală şi majoritatea membrilor Organizaţiei Tineretului Partidului Mişcarea Populară au decis miercuri, 2 mai, de Ziua Naţională a Tineretului, să se alăture PSD, se arată într-un comunicat al PSD.

În PMP n-au reușit să promoveze interesele și drepturile tinerilor așa cum și-ar fi dorit, susțin tinerii din Mișcarea Populară care au ”migrat” spre social-democrați.

"Am vrut ca, de Ziua noastră naţională, vocea noastră, a tinerilor, să se facă auzită. Am intrat şi ne-am implicat în politică pentru ca interesele şi drepturile tinerilor să fie promovate. Nu am reuşit să facem foarte mult în acest sens în cadrul Partidului Mişcarea Populară. De aceea, în mod firesc, ne-am îndreptat către PSD, partidul care până acum a luat cele mai multe decizii în favoarea tinerilor şi în care noile generaţii au cele mai mari şanse de a accede în funcţiile publice. Vrem ca vocea noastră să conteze, iar argumentele noastre să fie auzite. Sperăm, credem şi ne dorim să avem un viitor cât de bun se poate în ţara noastră. Locul nostru este în partidul în care putem construi, în care putem realiza cu adevărat ceva pentru tineri", a declarat Gabriel Popa, fostul preşedinte al OT PMP, citat în comunicat.

Conform social-democraților, alături de fostul lider al tineretului PMP au ales să vină la PSD "majoritatea conducerii centrale şi membri ai organizaţiei de tineret a PMP din întreaga ţară".