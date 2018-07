Orban, despre posibila revenire a lui Crin Antonescu în PNL: Am avut o întâlnire

Întrebat dacă Crin Antonescu va reveni în PNL şi se va regăsi pe lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare, Ludovic Orban s-a abţinut să dea un răspuns pe acest subiect, spunând că este "o decizie care îi aparţine domnului Antonescu".

"Eu recunosc că am avut o întâlnire cu Crin Antonescu. Nimeni nu ştie ce am discutat la acea întâlnire, pentru că nici eu, nici domnul Antonescu nu avem obiceiul să povestim ce discutăm între patru ochi. Fără ca noi să povestim ce am discutat, au apărut nişte ştiri inventate. Am acelaşi sentiment de prietenie şi de consideraţie pentru domnul Antonescu şi aceleaşi amintiri plăcute, în urma prieteniei vechi pe care o am faţă de domnul Antonescu, indiferent ce decizie va lua", a declarat Ludovic Orban.