Marcel Ciolacu a declarat, la un post TV, că le-a spus deschis angajaților din Guvern că nu le poate acorda o majorare salarială de peste 10%.

"Eu atât pot, Guvernul României atât poate, ca să fie sustenabil nu poate mai multe. Le-am spus 'Dacă nu vă mai convine, dacă e așa de rău la Guvernul României, dați-vă demisia'. Eu nu am amenințat pe nimeni, am zis că atât pot. Eu nu-mi bat joc de nimeni, eu nu arunc Românie în haos. Haideți să fim corecți, acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral, eu nu cedez la șantaj, să nu mă mai voteze, domnule. Eu nu mai pot să mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac tot timpul un pas înapoi la orice șantaj”, a declarat șeful guvernului.

Ciolacu a precizat că este vorba de salarii de "o mie și ceva de euro pe lună".