Bobby Păunescu: Eu am condus editorial B1Tv in primii 10 ani. Am fondat televiziunea. Ulterior dupa ce m-am apucat de film m-am dus domnul Oancea si l-am intrebat daca vrea sa conduca postul. El a jurat pe Dumnezeu ca va fi corect, a semnat contracte, si asa mai departe. Pana cand am inceput sa deranjez. Cand am terminat cu filmele, au fost 10 ani in care cu oarecare modestie am reusit sa ating niste puncte destul de inalte in cinematografie, m-am apucat din nou de televiziune sa fac niste emisiuni. Si acolo domnul Vanghelie, care este de fata, isi aduce aminte ca a fost printre primele posturi unde a putut sa spuna liber despre acesti domni care sunt urmariti astazi sau anchetati.

Anca Alexandrescu: cine de la B1 vorbea cu domnul Dumbrava, cu domnul Coldea?

Bobby Păunescu: Din momentul in care am inceput sa atac statul paralel, asa cum am putut eu, in emisiunea pe care o tineam pe B1TV, au inceput sa apara o serie de probleme si o parte din site-urile din Romania si din jurnalisti care astazi sigur, sunt in jurul acestui stat paralel, au inceput sa ma atace, moment in care am descoperit ca sunt niste finantari cel putin ciudate. Cand am vrut a aflu mai mult, n-am putut sa am un raspuns, desi sunt actionar. Cand am intrebat ce se intampla cu aceste finantari atunci am inceput sa ne certam. Eu cred ca v-am raspuns in mod direct despre ce e vorba.

Anca Alexandrescu: Sugerati ca domnul Oancea discuta cu domnul Dumbrava?

Bobby Păunescu: Nu stiu daca dansul, nu am confirmat, dar sigur sunt oamenii de acolo care au vorbit, sub conducerea domnului Oancea. Nu cred ca este un singur jurnalist care sa fi fost pe vremea mea in B1TV care sa fi purtat o astfel de discutie atunci cand conduceam eu editorial postul de televiziune. Daca iti aduci aminte Anca, impreuna am facut acel duplex B1-Realitatea sa atacam punctele cu statul paralel, ulterior a urmat tot ce a urmat. Eu m-am retras de acolo pentru ca principiul fundamental in care am fondat aceasta televiziune a fost nu luam bani de la stat, nu intram in prietenii politice

Cosmin Gusa: Eu as vrea sa lamuresc discutia asta, ca vad ca Bobby este delicat in chestiunea aceasta. In momentul in care Oancea s-a certat cu Dan Voiculescu si a plecat de la Antena 3, ramanand cu 25% actiuni, in lupta lui Basescu cu Dan Voiculescu, Sorin Oancea a fost preluat de catre structura SRI in relatie directa cu Dumbrava. Bobby Paunescu cand l-a preluat cu speranta pe Sorin Oancea ca partener ca sa-i administreze B1 acolo, Oancea era deja preluat de catre structura de la SRI prin Dumbrava, lucru care s-a vazut ulterior inclusiv in aceste discutii inregistrate. Nu era greu, Sorin Oancea inainte de 1989 a fost seful structurii UTC de la Societatea de Transport Bucuresti. Acolo l-a cunoscut George Copos, el a fost subalternul lui George Copos care conducea o anumita structura din Uniunea Tineretului Comunist. Asa a ajuns Sorin Oancea in aceasta zona. Deci in presa, infiltratii au fost foarte multi.

Bobby Paunescu: Ce pot sa spun foarte clar este ca ceea ce ai prezentat mai devreme, acea discutie care este rusinoasa pentru mine, pentru toti cei care au lucrat, pentru telespectatorii care erau in numar foarte mare in B1TV, si arata clar ce urma sa se intample. Din momentul in care am facut acel duplex, a urmat ce a urmat – acele atacuri de care te intrebari de unde vin. Toate chestiunile astea erau organizate si pentru ca nu am vrut sa ne aplecam in fata domnului Coldea si a altora. Oamenii acestia nu au inteles din istorie, cel putin din cea recenta, ca nimeni nu e vesnic la putere. Nu mai vorbim acuma despre informatiile pe care le aveau la indemana, si cu care santajau, si cu care au bagat oameni in puscarie, incercau sa le foloseasca prin noi si prin altii. Vazand ca nu pot sa le foloseasca prin mine, asa cum aflu, si nu am motive sa nu cred ce spune prietenul Cosmin, l-au introdus pe domnul Sorin Oancea. Sper sa nu fie adevarat, dar nu am argumente sa contest acest lucru. Revenind la povestea aceasta, cu siguranta toti cei din postul B1 TV care au lucrat 10 ani de dimineata pana seara cu mine pot sa va confirme ca nu a existat asa ceva. Iar ceea ce ati prezentat este rusinos.

Cosmin Gusa: Pana in momentul in care sa intervina Oancea in structura voastra, eu cunosc bine organizarea, ca eram apropiati de tine, de domnul Moraru, de tatal tau, pe care il respect foarte mult, dar pe motiv de Dan Voiculescu, de securism, ca de aici pornim, aici ne intoarcem, pe motiv de Dan Voiculescu, Oancea, care avea legaturi dinainte de 1989 in sistem dupa cum am spus, nu puteai sa fii sef pe UTC pe soferi la Bucuresti, fara sa ai cateva legaturi cu sistemul. Deci pe motiv de Voiculescu s-a produs aceasta influentare si a entitatii media numita B1 care atunci cand a fost infiintata pe sistem management si implementare americane de la Fox News, de aia a devenit o tinta.

Anca, l-ai pomenit pe Ciuvica. Azi, daca nu s-ar fi intamplat chestia cu Coldea, Ciuvica era erou negativ al editorialului meu, pentru ca in emisiunea cu tine de duminica seara eu am facut un apel de onoare. Si am zis in felul urmator: Mai copii de pe lista PUSL, dar mai ales tu, Mugur Ciuvica, care esti jurnalist, ai grupuri de investigatii politice, vazand acest film despre necinstea, grobianismul si coruptia lui Piedone, faceti un demers corect, tu ca si candidat la europarlamentare. E candidat, e omul lui Piedone la europarlamentare. Cereti-i demisia din PUSL, ca oricum va conduce Dan Voiculescu ca sa puteti avea in continure spatele drept. Cum sa puteti sa fiti condusi de unul ca Piedone in alegeri si tu sa fi cavalerul dreptatii. Raspunsul lor a fost o alta serie de articole denigratoare in care prezentau datoriile istorice le Realitatii, desi Mugur Ciuvica stie foarte bine ca acestea sunt ca urmare a managementului statului paralel care l-au parazitat pe Vantu in alta perioada a Realitatii media si ca activitatea Realitatii Plus in acest moment se duce pe alta firma. Si in aceasta seara, acest Mugur Ciuvica a venit cu niste ironiii incredibile, eu cred ca si-a pierdut mintile, il cunosc de foarte mult timp, impotriva demersului jurnalistic al celor de la Realitatea si a altor jurnalisti, in conditiile in care el spune ca ei sunt cei care au atacat statul paralel in mod istoric. Dar unde ati fost in ultimele cinci luni?

