Și-a sedus victimele ca o „maestră a manipulării". Aliia Roza, fost spion, a făcut dezvăluiri despre aventurile sale în materie de sexpionaj în cadrul unui podcast de la Tenderfoot TV, „To Die For", relatează NY Post.

Gazda podcastului susține că este pentru prima dată când o presupusă „agentă de seducție" instruită de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) vorbește despre „pregătirea, tehnicile, țintele și misiunile sale".

„Au trecut peste două decenii de când nu am mai spus nimic", a spus Roza pentru Fox News Digital. „Dar, din câteva motive, nu am putut să păstrez tăcerea. Nu mai puteam trăi cu această durere, chiar dacă am trecut prin toate aceste traume. ... Dacă nu eram eu să vorbesc, atunci cine ar fi vorbit?".

În podcast, Roza a dezvăluit cum a reușit să fugă din Moscova împreună cu fiul ei mic. Ea a mărturisit că a vrut să-i ofere copilului ei o viață mai bună.

„Cea mai mare realizare a vieții mele este faptul că am devenit părinte", a explicat Roza. „Am vrut să trăiesc asta. Am vrut să îmi întemeiez o familie. Am vrut să am copii. Și nu mi s-a permis să fac asta. Și apoi mi-am dat seama: \"Stai puțin. Trăiesc doar o singură viață. Nu vreau să-mi petrec viața sacrificându-mă pentru ceva în care nu mai cred\". Acela a fost momentul în care am căutat posibilități de a scăpa."

Născută într-o familie de kazahi-tătari, tatăl acesteia este un ofițer militar de rang înalt. Bunicul ei a luptat împotriva naziștilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În copilărie, a dezvăluit Roza, a fost implicată într-un program guvernamental special pentru copiii ofițerilor de rang înalt.

Fostul spion a povestit că a visat cândva să urmeze o carieră în domeniul designului vestimentar. Dar tatăl ei, a spus ea, a fost cel care a avertizat-o: „Nu există altă opțiune".

„Am fost învățată de la o vârstă foarte fragedă să practic diferite lucruri, cum ar fi artele marțiale, activități fizice", a susținut Roza. „Am învățat că nu poți renunța, nu poți fi vulnerabil, nu poți fi slab, nu poți plânge. Nimeni nu poate intra în acest program. Dacă nu ai un membru al familiei care este un ofițer de rang înalt, este imposibil.

Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge mai târziu să intru într-un program privind seducția".

La vârsta de 18 ani, a mărturisit Roza, a fost aleasă din 350 de elevi pentru a participa la un program ultrasecret dezvoltat de foști psihologi și ofițeri de rang înalt din KGB. Acolo a învățat cum să folosească seducția și persuasiunea pentru a obține informații de la victime.

„Nu este vorba doar de sex - de fapt, este foarte departe de sex", a explicat Roza. „Este vorba despre arta comunicării. Suntem învățați cum să ne îmbrăcăm, cum să ne machiem, cum să ne prezentăm, cum să vorbim cu țintele noastre, cum să le facem pe acestea să creadă în noi și să aibă încredere în noi. ... Este vorba despre psihologia oamenilor, a criminalilor, a bărbaților. ... Este vorba despre înțelegerea perspectivei bărbaților și despre ce anume își doresc.

Când seduci, este... la fel de simplu ca și cum ai începe cu complimente bune", a continuat ea. „Nu e vorba doar de: "Îmi place jacheta ta". Trebuie să fie ceva cu adevărat specific și adecvat acelui moment. Acest lucru îi va face pe oameni să fie cu adevărat atrași de tine. Vor începe să te placă. Iar atunci când știi cum să porți o conversație, oamenii vor deveni foarte deschiși față de tine. Vor deveni foarte prietenoși. ... Înveți cum să fii politicos, prietenos, respectuos în societate.

Și mai sunt și tehnicile sexuale", a ținut să spună ea.

Roza a spus că i-au trebuit „mulți ani" pentru ca mai târziu să realizeze că a fost „spălată pe creier" pentru a deveni o „maestră a manipulării".

„Am fost făcută să cred că sunt o eroină care luptă împotriva traficului de persoane și de droguri, salvând toți acești copii minori care erau... răpiți de la familiile lor", a spus ea. „Îi vedeam pe toți părinții care veneau la departamentul nostru plângând, implorându-ne să îi ajutăm.

Noi, ca agenți, aveam acest salariu foarte mic. ... Aveam cam 100 de dolari pe lună, lucrând șase zile pe săptămână. ... Dar mă simțeam o patriotă. Mă simțeam ca un erou care salvează viața cuiva. Și am simțit că sunt foarte puternică. Simțeam că nimeni nu-mi putea face nimic. Îmi sacrificam trupul făcând toate aceste misiuni. Așa că m-am detașat de emoțiile mele și de corpul meu.

La sfârșitul zilei, când am salvat viața cuiva, m-am simțit bine", a spus Roza. „Dar nu m-am întrebat niciodată cum mă simțeam fiind într-un corp care era în mod constant abuzat și violat de bărbați la întâmplare. ... Un fost agent FBI a spus că sunt o jucărie distrusă, că eu însămi am fost exploatată sexual. ... Dar toate colegele mele de clasă, noi nu simțeam așa. Ne-am simțit patriote. Eram gata să ne sacrificăm și să facem orice pentru guvernul nostru. Așa mă simțeam și eu".

Strauss a declarat pentru Fox News Digital că, la început, a fost dificil să creadă povestea lui Roza. Dar, după ce a făcut cercetări și a stat de vorbă cu anumite surse, a fost dificil să ignore afirmațiile ei.

„Am acoperit doar povestea perioadei petrecute de Aliia în Rusia", a explicat el. „Dar există o cu totul altă lume, o cu totul altă poveste. Există experiențe foarte intense, traume, tulburări de stres posttraumatic. ... Se ajunge într-un punct la care nimeni nu se așteaptă.

Îmi amintesc momentul în care am făcut cunoștință cu Aliia la cină", și-a amintit Strauss. „Când a început să vorbească, toată lumea s-a oprit din ceea ce făcea. O ascultau doar pe ea. Ea a vorbit pentru tot restul mesei. Doar la asta m-am putut gândi după aceea. ... Era o poveste aici care trebuia spusă. Și a fost și felul în care ea și-a spus povestea. Nu am mai auzit așa ceva până atunci."

În anul 2004, Roza s-a îndrăgostit de un bărbat despre care trebuia să strângă informații, potrivit New York Post. Potrivit publicației, asociații bărbatului au descoperit că ea era spioană. Cu ajutorul iubitului ei, Roza a fugit din Moscova și, în cele din urmă, s-a stabilit în Los Angeles.

Roza nu s-a mai întors în Rusia de mai bine de un deceniu, a declarat ea. Și-a schimbat numele, pe care îl folosește și în prezent.

Roza a precizat că, în pofida faptului că a luptat pentru a stopa traficul de persoane și de droguri în calitate de spion, s-a simțit „folosită" de Guvernul rus.

„Am văzut toate aceste alte femei agent care au ajuns la o anumită vârstă, cum ar fi 56 de ani", a spus ea. „Erau atât de nefericite, atât de singure. Nu li se permitea să aibă o viață privată. Nu puteau avea familii. ... Nu puteam permite să mi se întâmple asta".

În prezent, Roza nu oferă sfaturi de seducție agenților în formare, ci femeilor dornice să își crească stima de sine. Ea are peste un milion de urmăritori pe Instagram.

Ea a declarat că a fost „dezamăgită" de războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Putin a început războiul", a mărturisit fosta spioană. „Toți acești oameni nevinovați au murit fără niciun motiv. ... Este îngrozitor. Trebuie să vorbim despre asta, pentru că nu s-a terminat. ... Cine va vorbi împotriva acestui rău? Ce se întâmplă în lume? Sper că povestea mea va încuraja femeile să fie motivate, să se sprijine reciproc și să își împărtășească poveștile. Sper că ne putem uni".

Strauss speră ca podcastul să le încurajeze și pe alte foste femei spion să își spună povestea.

„Ce am remarcat în mod deosebit? Majoritatea oamenilor se tem să vorbească", a explicat el. „Și dacă programul de spionaj rusesc este atât de amplu, de ce sunt atât de puțini oameni dispuși să iasă în față? Și cred că mulți oameni nu înțeleg cum este pentru o femeie care crește în comunitatea serviciilor de informații militare rusești, lipsa de drepturi, lipsa de autonomie, abuzurile și ororile care se petrec acolo.

Pot să vă spun din cercetarea poveștii Aliiei ... nu iese nimic bun din asta", a adăugat el. „Agenții sunt la fel de exploatați ca și țintele. Cred că nu există câștigători aici când folosești sexul și dragostea ca arme de război".

