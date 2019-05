Liviu Dragnea: Pentru candidatura la prezidenţiale, analiza trebuie făcută între Firea şi Tăriceanu

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a spus că aceste rezultate nu bucură PSD-ul şi că analiza pentru candidatul PSD-ALDE la prezidenţiale ar trebui făcută între Gabriela Firea şi Călin Popescu Tăriceanu.

"În mod special să le mulţumesc românilor car au votat cu PSD care şi-au păstrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am făcut pentru viaţa loc, pentru creşterea economică a României. Nu sunt nişte rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize foarte rapid şi serios în partid. Am înţeles că un coleg de al meu a avut o propunere. Vreau să vă spun ceva. Eu în viaţa mi-am asumat şi ce nu am făcut şi ce am făcut. Şi la fel o să fac şi acum, împreună cu colegii mei, dar eu nu îmi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci într-o discuţie serioasă în CEx", a spus Dragnea, care a vorbit şi despre candidatul alianţei la prezidenţiale.

"Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la funcţia de preşedinte al României. Mi-au cerut-o în ţară şi mulţi colegi. Cu totul întâmplător la mine termenele sunt programate în funcţie de evenimentele politice. Cred că în curând PSD trebuie să îşi desemneze un potenţial candidat. Am înţeles că ALDE îşi susţine pe domnul Tăriceanu şi trebuie făcută o analiză care candidat are cele mai mari şanse să scape de Iohannis de la Cotroceni. Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea şi Călin Popescu Tăriceanu. Nu ştiu dacă mai vrea, având în vedere prin ce a trecut. O să solicit în a doua parte a lunii iunie să fie un Cogres pentru a se stabili candidatul", a mai declarat liderul PSD.

