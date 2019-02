Bacterie ucigașă la Institutul Marius Nasta: Doi pacienți au murit

Institutul Marius Nasta

Două persoane infectate cu acinetobacter au murit la Institutul 'Marius Nasta” din București.

Două persoane au murit în această săptămână la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitală, din cauza infecţiei cu acinetobacter multirezistent, a declarat vineri, pentru Agerpres, managerul instituţiei, Beatrice Mahler.

Beatrice Mahler a spus că în urmă cu o săptămână a fost anunţată că există două cazuri de infecţii cu acinetobacter şi a solicitat sprijinul DSP.

"În urmă cu o săptămână, un epidemiolog m-a anunţat că avem două cazuri de infecţii cu acinetobacter multirezistent (care rezistă la antibiotic). În acel moment, am solicitat să vină DSP, după ce am vorbit cu colegii mei. Să vină DSP în Institut ca să ne consilieze pentru activităţi de suport, conform legislaţiei Ordinul 101. În momentul în care a început ancheta s-a adeverit, am mai primit confirmarea pentru încă o pacientă care era cu infecţie cu acinetobacter. În Institutul 'Marius Nasta' se poate pune diagnosticul cu acinetobacter doar la nivelul de specia fără subtipare. Luni dimineaţă am recoltat probe pentru toţi pacienţii din Terapie, indiferent dacă erau simptomatici sau nu, le-am trimis la Institutul 'Cantacuzino'. Probele sunt la 'Cantacuzino' şi acolo se lucrează nu doar cultura, ci se face stenotipare. (...) Infecţiile respiratorii, bronhopneumoniile şi pneumoniile pot fi bacteriene, declanşate şi întreţinute de germeni agresivi, dar în acest moment pe noi ne interesează să stabilim dacă este vorba despre o infecţie cu transmitere nosocomială, secundară asistenţei medicale. De aceea, am solicitat prezenţa DSP, pentru că este o măsură obligatorie pe care trebuie să o facă o unitate sanitară atunci când există suspiciuni", a explicat managerul spitalului.

Potrivit acesteia, prima persoană a murit la începutul săptămânii, iar cea de-a doua joi. Managerul a spus că în total sunt patru cazuri de infecţie cu acinetobacter.

"În ultima săptămână, din pacienţii care au intrat în anchetă au decedat două persoane cu acinetobacter. Nu ştiu dacă există legătură între cazuri sau nu. Din cele trei persoane confirmate iniţial o persoană este infectată şi trăieşte încă asistată. S-a mai confirmat încă o femeie în această săptămână. În total patru cazuri. (...) O persoană a decedat ieri şi alta la începutul săptămânii", a arătat Mahler.

O bacterie periculoasă a blocat internările la secția de terapie intensivă a Institutului "Marius Nasta" din Bucureşti. În acest moment, pacienții sunt redirecționați către alte unități sanitare.

Informația a fost confirmată, pentru Realitatea TV, de către managerul institutului "Marius Nasta", iar în acest moment nu se mai fac internari la sectia de terapie intensivă din cauza caracterului infecțios.

Potrivit managerului spitalului, inspectorii cei de la DSP au fost anunțați încă de săptămâna trecută, deoarece legea spune că în momentul în care sunt identificate cel putin doua cazuri de infectii intraspitalicesti se cere ajutorul la DSP.

Probele recoltatre de inspectori din saloanele secției au fost trimise la Institutul Cantacuzino, pentru analize, și abia săptămâna viitoare vor fi gata rezultatele care vor arătat despre ce tip de bacterie e vorba.

În acest moment nu se mai fac internari la sectia de terapie intensiva, sunt tratati doar pacientii deja internați, iar cei care au nevoi sunt redirectionati catre alte spitale.

la începutul lunii februarie, o anchetă Realitatea TV a arătat situația gravă de la Institutul "Marius Nasta". Mai mulți angajați, sub protecția anonimatului, afirmau la vremea respectivă că din cauza subfinanțării și a lipsei de igienă s-a ajuns ca viața pacienților să fie pusă în pericol.