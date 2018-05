Horoscop de Lună plină în Săgetător. Zodia pentru care TOTUL se schimbă. Planuri date peste cap

In noaptea de marti, 29 mai, o Luna plina aventuroasa are loc in Sagetator, o Luna care ne umple cu energie pozitiva. In sfarsit, dupa o perioada de Luni pline intense care ne-au dat provocari critice si ne-au generat schimbari substantiale multora, acum cerul noptii este din nou limpede.

Numita si Luna plina florala in traditiile stravechi, aceasta Luna plina este asociata cu punctul culminant al infloririlor sezonului de primavara tarzie. Ea sugereaza renasterea si noi inceputuri, dar si finalurile necesare. Precum o floare care isi atinge apogeul infloririi, pe cat de frumoasa este inflorita, pe atat de evident este ca urmeaza o noua etapa, a fructului sau a imprastierii semintelor in pamant pentru un nou ciclu.



Este in natura Sagetatorului in care are loc aceasta Luna plina sa ne dea o energie pozitiva ce striga tare catre partea cea mai expansiva a noastra, trezind-o la actiune. Este acea parte careia ii place sa exploreze si sa descopere, sa se poarte ca un copil care sare, se urca pe garduri, in copaci, o ia pe tot felul de carari necunoscute din padure ca sa vada unde ajunge. Suntem indemnati sa facem acest lucru chiar si doar in imaginatie!



Trairile pline de entuziasm aduse de Luna plina din Sagetator vin in mod natural si sunt mult asteptate, ca o eliberare dupa ultima luna intensa si plina de tensiuni.



Citeşte continuarea pe sfatulparintilor.ro.