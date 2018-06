Gușă: Vlase a fost propunerea lui Dragnea la șefia SIE acum un an

Gabriel Vlase, propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru șefia SIE, a fost și propunerea liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru aceeași funcție în urmă cu un an de zile, dezvăluie Cozmin Gușă, care a vorbit, la Realitatea TV, despre consecințele atât ale acceptării, cât și ale respingerii sale de către șeful social-democraților.

”Gabriel Vlase, conform informațiilor mele, acum mai mult de un an de zile a fost propunerea lui Dragnea pentru șefia SIE. Aveam informația de ceva vreme. Dragnea a fost de acord acum un an și ceva, dar n-o fi fost de acord Iohannis, sau a dorit să aștepte”, a dezvăluit Cozmin Gușă.

Dacă ar fi acceptat, ar putea pune SIE într-o formulă de autoritate și într-un fel de reformă, care este necesară, este de părere consultantul politic.

În schimb, dacă Liviu Dragnea s-ar împotrivi, ar genera o mare criză în partid, din care nu mai poate să fie sigur că va ieși ”cu mustața curată”, atrage atenția Gușă.

”Vlase e membru vechi al PSD, care a activat pe zona de securitate și intelligence în plan politic și parlamentar, foarte bine susținut în partid și în afara PSD de către alții. Nu ar avea probleme legate de o nominalizare. Ea va fi susținută inclusiv de PNL, USR și care mai sunt în Opoziție. Nu înțeleg de ce Dragnea ar face vreun rău, dacă a fost propunerea lui pentru șefia SIE”, afirmă consultantul politic.

Gușă: Decizia judecătorilor în privința lui Dragnea nu va schimba nimic

Decizia judecătorilor din această săptămână în ceea ce-l privește pe Liviu Dragnea nu va schimba nimic din jocul parlamentar, consideră Cozmin Gușă.

”Fel de fel de analize puerile spun că dacă Dragnea va fi condamnat își va pierde autoritatea în PSD. Nu va fi așa. Dacă va fi condamnat nu se va întâmpla nimic. Până la decizia definitivă, dacă treburile merg tot așa în interiorul partidului, nu-și va pierde din autoritate. Nu văd vreo modificare, indiferent de decizia din Justiție”, a explicat acesta.

Referitor la eventuala revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, consultantul politic consideră că este posibilă, dar total improbabilă. ”Iohannis nu e obligat să respecte vreun termen”, a completat el.

În ceea ce privește Opoziția, ea poate să aibă succes doar în formula în care Dragnea va face o greșeală mare, apropos de votul cu directorul SIE, subliniază Cozmin Gușă.

”Dacă se va opune la nominalizarea lui Vlase și Vlase va fi votat, capcana ar fi una foarte mare pentru Dragnea. S-ar arăta că ar fi majoritate parlamentară anti-Dragnea. Opoziția este foarte slabă. Nici măcar echipa lui Ponta nu va vota pentru ei. Vedem că și în PNL sunt probleme, apropos de coeziune. E palidă treaba cu moțiunea de cenzură. Dacă treburile se vor complica, putem vorbi despre altceva”, spune consultantul politic.

Gușă: Vizita lui Wess Mitchell, binevenită

Este binevenită vizita adjunctului Secretarului de Stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Wess Mitchell, consideră Cozmin Gușă, care subliniază că în perioada mandatelor lui Barack Obama regiunea noastră a fost prost administrată.

”Am criticat-o pe Nuland pentru felul în care a ales să lucreze în zonă. Mitchell vine pe același post, dar de la o altă înălțime. Este limpede că e bine, tocmai pentru că, punând la punct o strategie, am văzut acțiuni legate care relevă interesul SUA pentru regiunea noastră - pentru noi, noi fiind cei mai importanți, deoarece suntem o dublă-frontieră (NATO, UE), suntem o insulă proamericană, încă ne dorim acest lucru, iar majoritatea ciudată nu a reușit să răstoarne simpatia românilor pentru parteneriatul cu SUA”, a mai precizat consultantul politic.