Gina Pistol, primele declaraţii despre relaţia cu Smiley

Gina Pistol a oferit primele declaraţii despre relaţia cu Smiley. Iubita cântăreţului este conştientă de calităţile sale şi s-a săturat până peste cap de compătimirea oamenilor.

"M-am educat singură. Sunt la un nivel în care nu mai am gelozii şi posesivitate. Omul de lângă mine are libertatea să facă ce vrea, atât timp cât o face cum trebuie. Sunt foarte bine în această relaţie. Mă deranjează când oamenii mă compătimesc şi îmi spun: "Săraca de Gina". Nu sunt o femeie oarecare, totuşi. Sunt o femeie mişto, independentă şi muncesc. (...) O să mă mărit când o să simt, cu cine o să vreau, când o să vrea Dumnezeu. Nu am înşelat niciodată, deoarece nu ştiu să mint", a susţinut Gina Pistol, potrivit one.ro.