Firea se pregătește de încă o operație. Ce spune primarul Capitalei despre problemele de sănătate

Primarul general al Capitalei a vorbit, miercuri seară, despre starea sa de sănătate, explicând că a trecut până acum prin două intervenții chirurgicale și se pregătește de o a treia și ultima.

Firea a făcut referire și la relația sa cu Liviu Dragnea, în contextul în care liderul PSD a declarat zilele trecute că urmează o încălzire a relației cu Gabriela Firea.

”Este o perioadă de recuperare, după operație destul de dificilă la colon. Mă pregătesc pentru o operație peste o lună pentru integrarea colonului. De luni am început serviciul, iau decizii, am ședințe. Am fost surprinsă când un domn politician, fără a verifica veridicitatea informațiilor, a anunțat că din motive medicale mă voi retrage, îmi voi da demisia și vor fi alegeri anticipate. Eu nu am ascuns nicio secundă situația mea medicală. Am anunțat încă din decembrie, când am avut acea intervenție laparoscopică. Nu am făcut un secret că m-am simțit rău în ultimele luni. Este o operație mai dificilă și recuperarea este mai grea. Am avut intervenția din decembrie, cea laparoscopică, și pe aceasta care a avut loc acum două săptămâni și jumătate. Peste o lună sunt programată încă o dată la Spitalul Cantacuzino. Cu siguranță îmi voi reveni complet și întreaga mea capacitate de muncă va fi orientată către Primăria Capitalei”, a spus Gabriela Firea, la un post de televiziune.

Primarul general al Capitalei a mai vorbit si despre o... "normalizare a relațiilor".

”Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu neapărat despre o împăcare. Familia a fost alături de mine și prietenii mei în perioada de spitalizare, dar și câțiva politicieni, care mi-au trimis și flori; domnul Tăriceanu, domnul Dragnea, doamna Dăncilă, domnul Ponta. Cred că este de bun augur pentru cetățeni să se normalizeze relația dintre primarul general și liderul PSD. Este în interesul bucureștenilor o normalizare a relației cu guvernul. Dacă înțeleg domnul Dragnea, domnul Teodorovici și doamna Dăncilă înțeleg să normalizeze relația cu Primăria Capitalei cred că este de bun augur și în interesul bucureștenilor”, a mai precizat Firea.