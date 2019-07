Fetele dispărute din Caracal: Cum face STS localizarea unui apel la 112

Fetele dispărute din Caracal

Fetele dispărute din Caracal. STS a trimis poliţia la 3 adrese greşite, în cazul fetelor dispărute în casa taximetristului

Fetele dispărute din Caracal. Potrivit surselor, una dintre fete a reusit sa sune la 112 in timp ce era in casa sechestratorului. A dat detalii despre locul unde se afla dar, din pacate, nu a putut fi localizată și salvată. STS, la fel ca in cazul avionului prabusit in Apuseni, nu a putut să o localizeze. A dat politiștilor o rază mult prea mare și trei adrese complet greșite. Ba mai mult, acum STS refuză să spună când a fost dat apelul la 112.

Oamenii legii l-au reţinut, vineri, pe principalul suspect în cazul fetelor dispărute la Caracal. Poliţiştii l-au ridicat pe cel care e bănuit că ar fi criminalul.

Descoperire macabră în urma unei percheziţii domiciliare defăşurată în Caracal, la locuinţa unui bărbat a cărui maşină a fost văzută pe camerele de supraveghere luând la ocazie pe una dintre tinerele dispărute.

Fetele dispărute din Caracal. Gheorghe Dincă este bărbatul din Caracal în locuinţa căruia anchetatorii au descoperit resturi de oase arse, cinci pungi cu carne, despre care se crede că sunt rămăşiţele Alexandrei Măceşanu. Presupusele victime ale bărbatului sunt Alexandra Măceşanu şi Mihaela Luiza Melencu, care au fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie.

Conform OUG nr. 34/2008, centrele unice pentru apeluri de urgenţă primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmând şi localizând, pe cât posibil, apelurile primite, conform informațiilor publicate pe site-ul STS.

Fetele dispărute din Caracal. Conform deciziei ANCOM nr. 1023/2008 (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), furnizorii de telefonie mobilă au obligaţia de a transmite informaţia de localizare primară la iniţierea fiecărui apel către 112, sub forma unui identificator de celulă şi, acolo unde există mai multe sectoare, sub forma unui sector de celulă (cell ID/sector ID). Această soluţie de localizare primară este implementată în SNUAU din anul 2008.

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii preciziei de localizare a apelurilor de urgenţă, pe lângă tehnica de localizare primară de tip cell ID, STS a dezvoltat două soluţii software alternative pentru terminalele mobile inteligente, în vederea transmiterii către serviciul de urgenţă a informaţiilor de localizare avansată, pe durata apelului la 112, Geolocation 112 şi aplicaţia „Apel 112” pentru mobil.

Fetele dispărute din Caracal. Apel 112

Apel 112 este o aplicaţie pentru telefoanele mobile cu sisteme Android şi iOS, capabilă să genereze infomaţia de localizare şi să transmită poziţia geografică a telefonului.

Aplicaţia foloseşte conexiunea de date (internet) şi serviciul de localizare ale telefonului mobil (GPS) pentru a transmite către sistemul informatic al serviciului de urgenţă 112 informaţia de localizare în format AML (Advanced Mobile Location), conţinând coordonatele geografice ale telefonulului mobil.

Aplicaţia este gratuită şi poate fi descărcată pe telefoane din magazinele de aplicaţii Google Play şi AppStore şi nu necesită înrolarea utilizatorului într-un sistem informatic al SNUAU.

La prima accesare a aplicaţie Apel 112 este necesar ca utilizatorul să accepte Termenii şi Condiţiile. Totodată, pentru a asocia informaţia de localizare la apelul către 112, utilizatorul trebuie să introducă în aplicaţie numărul sau numerele de telefon aferente telefonului pe care este instalată aplicaţia, pentru terminalele dual SIM.

La accesarea aplicaţiei, pe ecranul telefonului se afişează latitudinea şi longitudinea corespunzătoare poziţiei geografice în care se află acesta, în sistemul de coordonate WGS84, cu o rezoluţie de cel mult 5 zecimale, ceea ce echivalează cu o precizie de 1,1 metri la sol (precizia este limitată de caracteristicile receptorului GPS, o valoare tipică fiind 10 metri). La acţionarea butonului Apel 112, aplicaţia va extrage şi transmite informaţia de localizare în sistemul informatic al SNUAU, printr-un mesaj de date ce conţine informaţia de localizare (sau două, în cazul în care apelantul are un telefon dual SIM şi a completat în aplicaţie ambele numere de telefon), prin protocolul de transfer https. Prelucrarea informaţiilor de localizare GPS recepţionate în sistemul informatic al SNUAU va avea la bază asocierea acestora cu apelurile primite la numărul de urgenţă 112 de la acelaşi număr de telefon care a generat mesajul transmis prin protocol https (similar cu prelucrarea informaţiei de localizare primară de tip cell ID). Dacă informaţia de localizare nu este transmisă automat în sistemul 112, coordonatele pot fi transmise verbal de apelant şi introduse şi poziţionate manual pe hartă, de către operatorul 112.

Fetele dispărute din Caracal. Geolocation 112

Este o soluţie de localizare avansată de tip GPS, disponibilă doar pentru telefoanele inteligente (smartphones) care au activate conexiunea la internet şi serviciul de localizare.

Fetele dispărute din Caracal. Soluţia utilizează informaţia de localizare de tip GPS disponibilă la nivelul telefonului mobil şi conexiunea acestuia la internet pentru a transmite o localizare cât mai exactă a telefonului mobil către Serviciul de urgenţă 112. Soluţia nu implică instalarea unui soft sau aplicaţii dedicate pe telefonul mobil, ci doar activarea opţiunilor de localizare şi conexiune de date.

În situaţia în care apelantul nu poate furniza adresa sau un punct de reper identificabil pentru determinarea adresei/poziţiei unde are loc evenimentul, operatorul 112 va cere acordul acestuia pentru încercarea localizării avansate de tip GPS a telefonului mobil. Dacă apelantul NU este de acord cu încercarea de localizare avansată, operatorul 112 va transfera datele și apelul agențiilor specializate de intervenție, fără adresa evenimentului. Dacă apelantul este de acord cu încercarea de localizare avansată, operatorul 112 îl va îndruma să activeze conexiunea la internet (datele mobile) şi serviciul de localizare (locaţia) şi îi va transmite acestuia un SMS cu un link pe care apelantul trebuie să-l acceseze pentru obţinerea poziţiei telefonului mobil şi transmiterea informaţiei către sistemul informatic al serviciului de urgenţă 112.

Localizarea primară de tip cell ID

Localizarea unui apel recepţionat la numărul de urgenţă 112 de la un telefon mobil se realizează prin intermediul reţelei GSM la nivelul sectorului celulei de telefonie din care a fost generat apelul. Cell ID este cea mai simplă formă de localizare celulară şi funcţionează prin detectarea antenei GSM unde terminalul este înregistrat. În fiecare moment un terminal mobil este înregistrat ca fiind conectat la o antenă GSM, de obicei cea mai apropiată. Celulele variază ca dimensiune în funcţie de teren şi de numărul anticipat de utilizatori.

Prin localizarea primară, serviciul de urgenţă 112 identifică zona din care s-a iniţiat apelul la 112, nu şi poziţia exactă a celui care sună (zona este determinată de poziţia celor mai apropiate antene GSM care au captat semnalul). Precizia unei astfel de localizări depinde de densitatea celulelor de comunicaţii mobile ale operatorilor de telefonie mobilă, aceasta fiind mai mare în zonele urbane şi mai mică în zonele rurale.

Fetele dispărute din Caracal. Iată ce spune Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR, pentru o televiziune de știri:

- În data de 25, colegii mei din IPJ Olt au fost sesizați de părinții unei fete, în vârstă de 15 ani, că aceasta a dispărut în data de 24 de la domiciliu și n-a mai revenit, în zona municipiului Caracal.

- În cauză, au fost efectuate trei percheziții, în cadrul unui dosar întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, în mod ilegal.

- În această dimineață, în urma unei percheziții la locuința unui bărbat de 57 de ani, mecanicul auto, au fost identificate mai multe rămășițe ce par a avea origine umană. (...)

- La fața locului, se află un medic de la medicină legală.

- Rămășițele vor fi transportate la Serviciul de Medicină Legală, unde vor fi efectuate expertize pentru a se stabili dacă au sau nu origine umană.

- În cursul acestei zile, cei de la Medicină Legală vor da un rezultat.

- Bărbatul de 57 de ani e în custodia poliției și este audiat chiar în acest moment.

Întrebat dacă sunt mai multe cadavre, purtătorul de cuvânt al IGPR nu a dat un răspuns clar, vorbind despre posibile rămășite umane, analizate la Medicină Legală.

UPDATE. Cinci pungi de carne au fost găsite de anchetatori, vineri dimineaţa, în congelatorul bărbatului în vârstă de 65 din Caracal, taximetrist de ocazie. Totodată, în autoturismul acestuia a fost găsit un cercel, despre care se bănuieşte că ar fi al Alexandrei Măceşanu, tânăra dispărută miercuri.

Anchetatorii au mai găsit în locuinţa situată pe strada Craiovei din Caracal mai mulţi dinţi ce par a fi de om.

Fetele dispărute din Caracal. Potrivit unor surse, este vorba despre locuința unui bărbat în vârstă de 65 de ani, care practică taximetrie de ocazie, în Caracal.

Fetele dispărute din Caracal. Aceleași surse susțin că, într-adevăr, în gospodăria respectivă, într-un butoi, au fot găsite oseminte, care au fost ridicate de medicii legişti. Încă nu se ştie dacă este vorba despre resturi umane, o expertiză medico-legală urmând să stabilească acest lucru.

Vecinii spun că bărbatul de 65 de ani era foarte masiv, că era divorţat şi că avea o maşină cu care pleca dimineaţa şi venea seara.

„Conducerea Poliției Române a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, pentru a sprijini cercetările desfășurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror“, transmit poliţiştii.

Între timp, pe site-urile de socializare s-a viralizat o postare, iar cometatorii spun că mai multe fete arse ar fi fost găsite la locaţia respectivă

O tânără de 15 ani, din Dobrosloveni, a fost dată dispărută, miercuri dimineaţă, după ce a plecat de acasă, la Caracal, moment din care familia nu mai ştie nimic despre ea.

Fetele dispărute din Caracal. Mama fetei este cea care a anunţat dispariţia Alexandrei Măceşanu, elevă a Liceului „Mihai Viteazul” Caracal.

Într-o postare distribuită pe Facebook, familia fetei cere ajutorul celor care ar putea avea informaţii despre tânără.

Acţiunea este desfăşurată în cazul tinerei în vârstă de 15 ani, dispărută în cursul zilei de joi, scrie realitateadeolt.net

Fetele dispărute din Caracal. Caz misterios

Fetele dispărute din Caracal. Două dispariţii trase la indigo provoacă mari semne de întrebare în Caracal. O adolescentă de 15 ani e de negăsit de mai bine de 24 de ore, după ce s-ar fi urcat într-o maşină la ocazie. În condiţii similare a dispărut şi o altă elevă, în urmă cu aproape patru luni, într-o localitate învecinată. Şi familiile, şi criminaliştii se tem că cele două au fost răpite.

Alexandra a fost văzută ultima dată miercuri seară, când urca într-o maşină, la ocazie, lângă Caracal, spun surse din poliţie. De acasă ar fi plecat, însă, încă de dimineaţă. De atunci, mama nu mai ştie nimic de ea.

Fetele dispărute din Caracal. Cazul misterios e tras la indigo cu dispariţia unei alte fete, dintr-o localitate vecină. Luiza Mihaela e de negăsit de aproape patru luni. Plecase de acasă pentru a scoate bani de la bancomat, din Caracal. Când s-a întors, a luat o maşină de ocazie şi a dispărut.