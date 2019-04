Premierul admite contrele cu Dragnea: N-am vrut restructurarea, nu vreau Guvernul Dăncilă 2

Dăncilă admite contrele cu Dragnea: N-am vrut restructurarea, nu vreau Guvernul Dăncilă 2

Într-un interviu pentru Adevărul, premierul Viorica Dăncilă refuză categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor lui Liviu Dragnea.

Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns: „Foarte puţin probabil“. Premierul pledează în continuare pentru remaniere.

"Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o stiuţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Gvuvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută", a declarat Viorica Dăncilă, pentru adevarul.ro.

Întrebată dacă ea a ales soluțiile pentru interimari sau dacă s-a consultat cu Liviu Dragnea, aceasta a replicat: "Am vorbit cu preşedintele partidului. Nu puteam să las lucrurile negestionate. Am vorbit cu domnul Dragnea şi împreună am hotărât interimatele."

În ceea ce privește propunerea ca Ana Birchall să preia Justiţia, Dăncilă a declarat că decizia s-a luat de comun acord cu președintele PSD.



"De comun acord. Doamna Birchall a mai fost interimat la Justiţie, este vicepremier, nu are portofoliu, deci poate gestiona un minister. La fel cum ne-am gândit la Eugen Teodorovici pentru că a mai gestionat Fondurile Europene", a explicat Dăncilă.