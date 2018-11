Cozmin Gușă: "Românii s-au săturat de actuala clasă politică. E timpul pentru forțe proaspete!"

Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV că românii simt nevoia de a schimba clasa politică, pentru că drama politică de la noi se prelungește de 20 de ani. "Politicienii sunt tot aici, tot aceiași, numai că și-au schimbat mingea între ei, dar tot la conducere sunt", a spus Gușă.

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, la Realitatea TV, că rezultatul sondajului arată că românii s-au săturat de actuala clasă politică, ce se zbate în mocirlă de peste 20 de ani.

Datele din sondaj sunt îmbucurătoare și arată o anumită maturitate a oamenilor. Cerința ca pe listele partidului sa fie doar oameni care și-au demonstrat capacitățile înseamnă că românii s-au săturat de actuala clasă politică.

Este cel mai reprezentativ sondaj, pentru că a fost făcut la omeni acasă, deci o modalitate mult mai profesionită decăt un exitpoll sau un sondaj telefonic. Este un rezultat aproape incredibil. Suntem simpatici și de încredere, dar sondajul arată și nevoia de a schimba clasa politică, pentru că drama politică de la noi se prelungește de 20 de ani. Politicienii sunt tot aici, tot aceiași, numai că și-au schimbat mingea între ei, dar tot la conducere sunt.

Romanii cer oameni profesioniști, vor aveaparte de ei. Vor orientare de centru? Vom avea! Vor să nu ne aliem cu alte partide? Nu ne vom alia cu alte partide!

Ultimii ani au fost cu schimbări succesive de guverne, de președinte, în care am sprat, dar care apoi nu a confirmat. Am avut o nouă speranță în guvernul tehnocrat, al lui Dacian Cioloș. Dar n-a facut nimic! Mai rcent, românii s-au confruntat cu schimbările a trei guverne, până am ajuns la nivelul minim, cel al lui Dancilă, plus marea corupție a politicienilor. Marile figuri politice de la noi sunt și mari corupți. Băsescu a intrat și el în horă, în dosarul alegrilor din 2009, iar Tăriceanu speră intr-o prescriere in dosarul Microsoft. Dragnea va veni iar cu valize de dovezi împotriva președintelui, și tot așa, spectacolul continuă.

Noi inființăm partidul Realitatea pentru că vrem să aducem oamenii care pot salva țara de la faliment.

Luptăm pentru libertatea de expirmare a cetățenilor și a jurnaliștilor, pentru oamenii de afaceri care au fost arestați, pe bune sau nu. Totuși, capitalul național trebuie păstrat!

Vom lupta împotriva baronilor. Vrem oameni care nu urmăresc să ajungă în politică doar pentru îmbogățire, iar cand ajung acolo sus își pună oamenii lor în poziții cheie, care, evident, vor să se îmbogățească și ei”, a încheiat analistul politic Cozmin Gușă.