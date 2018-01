Corina Crețu, veste sumbră pentru România: UE discută condiționarea fondurilor UE de statul de drept

Corina Creţu

Comisarul european pentru Politici Regionale confirmă că la Bruxelles se discută despre alocarea fondurilor europene în funcție de respectarea principiilor statului de drept, însă după 2020.

Corina Crețu spune că în acest moment, nici un stat membru nu poate fi pedepsit financiar pentru încălcarea unor principii înscrise în tratul de aderare la Uniunea Europeană.

“Ceea ce se discută la ora actuală și nu este legat neaparat, de România, este introducerea unei condiționalități legate de acordarea de fonduri europene și statul de drept. Dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un ziar german, am fost criticată pentru că am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varșovia, având în vedere derapajele care există în acea țară. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiție, ar câștiga”, spune Corina Crețu pentru Europa FM.

Săptămâna trecută, într-o declarație comună, președintele și primvicepreședintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker și Frans Timmermans, au făcut un apel la Parlamentul României “să regândească acțiunile propuse în ceea ce privește modificarea legilor Justiției și a Codurilor penale.

”Comisia avertizează din nou cu privire la pericolul regresării și va analiza în detaliu modificările finale aduse legii Justiției, Codurilor Penale și legilor privind conflictul de interese și corupția pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independenței sistemului judiciar și de combatere a corupției”, a declarat Junker și Timmermans.