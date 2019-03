Cozmin Gușă: Care va fi strategia Realitatea TV în campania electorală

Cozmin Gusa a dezvaluit, in emisiunea "Romania 2019", care va fi strategia Realitatea TV in campania electorala.

"Realitatea TV, si site-ul, e un trust media dedicat intereselor cetateanului, care nu se lasa manipulat acest trust si nu doreste sa manipuleze. Ceea ce am vorbit tot timpul, inclusiv cand Octavian Hoandra si Edi Pastia au inregistrat Partidul Realitatea, si din motive independente de noi inca se amanaaprobarea partidului, am spus niste lucruri: 1. noi avem o atitudine antibaroni. Baronul e acea specie lacoma si destul de agramata, care nu are respect pentru banul public, scoala, idei, carte; 2. libertatea de expresie pentru care militam pentru noi si pentru restul; 3. capitalul romanesc, oamenii de afaceri romani. Pe aceasta grila, mie, in calitate de actionar, imi vine sarcina sa va arat cum vom actiona in aceasta campanie. La PSD si Liviu Dragnea, e un X. Nu inseamna ca nu vor fi mediatizati. Noi, din punct de vedere editorial, nu sustinem nici PSD, nici Dragnea presedinte, asta nu inseamna ca nu pot fi invitati sa discute. La PNL si la Klaus Iohannis, din candidatii care sunt, partea asta cu Klaus Iohannis este o optiune pe care ne-am asumat-o in 2014 si, prin comparatie, mergem mai departe. Klaus Iohannis n-a facut rau, dar nici n-a facut multe lucruri", a spus Cozmin Gusa.



Realitatea TV va sustine din PNL numai candidatura lui Rares Bogdan, puncteaza Cozmin Gusa.







"Aici la PNL il trec pe Rares, atat sustinem. In rest, in PNL, cu acei baroni, nu vom sustine lista PNL in niciun caz. Deocamdata, atitudinea noastra este asta. Rares e colegul nostru", a spus Gusa.



"Din unghiul nostru, atitudinea fatarnica a lui Ciolos ne pune in postura de a nu-i putea sustine candidatura la prezidentiale.Iar posibila candidatura a lui Kovesi pentru mine e un semn de intrebare pana in momentul in care si vad ca nu dorete Kovesi sa faca ne lamureste care e si care a fost relatia ei adevarata cu statul paralel. (...) Atunci avem un semn de intrebare", a msi spus Gusa.

"ALDE si Tariceanu pentru noi nu reprezinta reforma de niciun fel. Nici pe partea de candidatura la prezidentiale si nici pe cea de demers politic pentru ca ALDE, cu actiunile anti-justitie pe care le face, nu se califica ca fiind un partid care indeplineste ce am spus la inceput. Pro Romania - pana cand nu se lamureste treaba cu rolul generalului Predoiu si a altora in chimia de partid, nu putem. La candidatul la prezidentiale sa vedem cine va fi. PMP - am un semn de intrebare care va fi rezolvat doar dupa ce-l vedem pe Traian Basescu cu ce demers si cat de sincer e in aceasta campanie de europarlamentare si apoi ne pronuntam", a mai spus Cozmin Gusa.